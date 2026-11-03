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Az első lépés megvan, a második még hiányzik - így áll a magyar költségvetés a szakértők szerint
MKT blog

Az első lépés megvan, a második még hiányzik - így áll a magyar költségvetés a szakértők szerint

Portfolio
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A kormány 2027-es költségvetése a hazai elemzők szerint hiteles konszolidációs terv, a piac pedig egyelőre bízik benne. A siker azonban a növekedésen, az energiaárakon és az uniós források gyors, de átgondolt elköltésén múlik. Sokan úgy látják: a hiánycsökkentés csak a feladat fele, mellette a gazdaság megroggyant versenyképességét is helyre kell tenni.
mkt blog
mkt blog A Magyar Közgazdasági Társaság blogja.
A Magyar Közgazdasági Társaság blogja.

A Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) és a Költségvetési Tanács (KT) konferenciáján a tanács munkáját támogató intézmények és kutatóműhelyek vezetői bemutatták az elemzéseiket. A hozzászólásokból közös kép rajzolódott ki: a terv ambiciózus, a mozgástér szűk, a külső környezet pedig kedvezőtlen.

Piaci bizalom, amit meg kell őrizni

Lehmann Kristóf, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) vezető közgazdásza elmondta: a KT a költségvetési törvénytervezetről törvény szerint tíz nap alatt alkot véleményt, a főkönyvet idén október 21-én kapták meg, a tanács október 29-én döntött.

Ez idő alatt a számvevők 50–60 előirányzatot tudnak ellenőrizni.

A nemzetközi költségvetési átláthatósági felmérésben Magyarország 100 pontból 43-at ért el, miközben az elvárt minimum 61, a társadalmi részvételre pedig mindössze 7 pontot kapott. Az ÁSZ vizsgálata szerint a beruházási kiadások nagy része novemberre és decemberre torlódik, a tervezés sok helyen évek óta bázisalapú, és sok a rejtett adósságjellegű tétel. Lehmann szerint a kormányzat által tervezett közpénzügyi reform jó alkalom a hatékonyabb, átláthatóbb tervezésre.

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Várpalotai Viktor, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) ügyvezető igazgatója „euródiétának” nevezte a költségvetési pályát. Szerinte

az akut baj a rendkívül magas hiány, a krónikus pedig a tartósan magas kamatteher.

Utóbbi az elmúlt három évtizedben évente átlagosan a GDP több mint 2 százalékával haladta meg a visegrádi országokét. A tervezett lépés, ha végrehajtják, az uniós rangsor hátsó feléből az első harmadba repítheti Magyarországot. A piac higgadtan fogadta a tervet: az árfolyam alig mozdult, a hozamok kismértékben csökkentek. Az adósságfinanszírozás költsége márciustól szeptemberig számottevően mérséklődött, az euróbevezetés pedig tartósan olcsóbb finanszírozást hozhat.

Növekedés: a fogyasztás visz, a beruházás késik

A kutatóintézetek a növekedési kilátásokról megegyeztek abban, hogy az idei bővülés mérsékelt, a szerkezete pedig egyoldalú. Isépy Tamás, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. makrogazdasági üzletágvezetője szerint az első félév 1,7 százalékos növekedésében a szolgáltatások erősek voltak, az ipar pedig újra hozzátett a GDP-hez. Az infláció a jegybanki sáv alá került, a tartalékok 60 milliárd euróra nőttek. Palócz Éva, a Kopint-Tárki Zrt. vezérigazgatója, az MKT alelnöke elmondta, hogy tavasszal még 2 százalékos idei növekedéssel számoltak, azóta ennek esélye csökkent. A félévi bővülést főként készletfelhalmozás hajtotta, a nettó export negatív, a beruházások pedig évek óta zsugorodnak. Az inflációról és a hozamokról jobb híreket mondott: a magyar tízéves hozam a lengyel és a román alá süllyedt.

Molnár László, a GKI Gazdaságkutató Zrt. vezető kutatója idén 1,4 százalékos növekedést vár, jövőre viszont optimistább, mert a költségvetés a fogyasztásra hajlamosabb alacsonyabb jövedelműeknek juttat többet. Molnár Dániel, az MGFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője szerint a GDP-előrejelzésük áprilishoz képest nem változott, de a fogyasztás jobban teljesít, a beruházási fordulatra viszont tovább kell várni. Jövőre 3,3 százalékos inflációra számít.

A legnagyobb kockázat: az energia

Minden előadó kiemelte az energiaárakat. Cserháti Ilona, a Budapesti Corvinus Egyetem Smarter Work for a Better Life Kutatóközpontjának egyetemi docense a 113 dolláros olajár mellett figyelmeztetett a vámháború hatásaira is. Molnár László szerint

a rezsicsökkentés finanszírozása lehet a következő év legnagyobb kihívása, főleg ha a gáz ára magas marad.

Mivel az olajár-különbözetből származó extra bevétel megszűnt, a támogatás szerinte már fedezetlen. Számításai szerint egy kiéleződő amerikai–kínai vámháború 1,2 százalékponttal rontaná a GDP-arányos költségvetési hiányt, a Hormuzi-szorosnál kialakult konfliktus pedig 0,5 ponttal. A támogatott hitelek, a szűkülő foglalkoztatás és a lehetséges uniós bírságok további terhet jelentenének. Molnár Dániel szerint a másik fő kockázat, hogy a költségvetés más gazdaságpolitikai filozófiára épül, és a szereplők reakciója előre nem ismert.

Választási ciklus és uniós pénzek

Doma Réka, az Innovatív Közgazdasági Megoldások/OG Research pénzpiaci elemzője a politikai konjunktúraciklust vizsgálta. A választási években átlagosan a GDP 1,3 százalékával nagyobb a hiány, mint máskor, a régióban pedig Magyarország, Románia és Szlovákia inkább kivétel. Idén áprilisra a hiányterv 91 százaléka elfogyott, ami az uniós előfinanszírozások kiigazítása után is 71 százalék. Palócz Éva ehhez hozzátette, hogy az uniós helyreállítási források gyors igénybevétele önmagában is rontja a hiányt, az első kilenc hónapban ez 2100 milliárd forintot tett ki. Lehmann hasonló üzenettel zárt: nemcsak az számít, mennyit költünk, hanem az is, hogyan.

Nemcsak költségvetési kérdés

Belyó Pál, az ECO-VISTA Kft. ügyvezető igazgatója szerint 1500–2000 milliárd forintos konszolidációra szükség van, de az előrelépés fő kulcsai a hazai hozzáadott érték, a technológia és az uniós források. Szerinte ezek akár 2,5 százalékpontos pluszt is hozhatnak a növekedésben. Cserháti Ilona kiemelte, hogy a kormányzat a potenciális növekedést 3 százalék köré akarja emelni, miközben az elmúlt öt évben az átlag 2 százalék alatt maradt. A hiány csak 2030-ban kerülne 3 százalék alá, ami választási év.

Halmai Péter akadémikus, az MKT Gazdaságpolitikai és Gazdaságelméleti Szakosztályának elnöke szerint a piacgazdaság működése sérült: alacsony a verseny, megjelentek a zombivállalatok, a tőkebeáramlás pedig elmaradt a várttól. Csath Magdolna egyetemi tanár, az MKT Innovációs Szakosztályának elnöke a versenyképességi rangsorra mutatott rá: Magyarország a 70 vizsgált országból az 51. helyen áll, az innovációban pedig hosszú ideje 21–22. az uniós listán. Szerinte a gazdaságösztönzésre fordított összeg önmagában nem javítja a versenyképességet.

Horváth Gábor KT-elnök a zárszavában úgy fogalmazott, hogy a konferencián „türelmetlenséggel párosuló pozitív várakozás” érződött: mindenki szurkol a sikerhez, de a kockázatok súlyosak. A konszolidáció csak az első lépés, utána jön a nehezebb, a növekedési képesség újraélesztése és egy új növekedési modell megtalálása.

(Az összefoglaló mesterségesintelligencia-alkalmazások segítségével készült.)

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