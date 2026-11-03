Fegyelem helyett fogadkozás: a régió költségvetési felügyelői a konszolidáció korlátairól

Öt visegrádi és kelet-közép-európai költségvetési tanács elnöke ült egy asztalhoz Budapesten. Egyetértettek abban, hogy a térség államháztartásait nem annyira a külső sokkok, hanem sokkal inkább a hiányzó politikai akarat, a kevéssé követhető uniós szabályok és a rövid politikai időhorizont viszi zsákutcába. A megoldást a nyíltabb közbeszédben és az erősebb nemzeti fiskális tanácsokban látják.

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Idén is megrendezte hagyományos őszi konferenciáját a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) és a Költségvetési Tanács (KT). A rendezvényt Hegedüs Éva, az MKT elnöke nyitotta meg, felidézve, hogy a találkozó 2012 óta formálja a hazai költségvetési vitát, az elmúlt években pedig nemzetközivé vált. A bevezetőben

a bizonytalan világgazdasági környezetet,

a vámok formálta kereskedelmet,

az adósságszint emelkedését és

a demográfiai kihívásokat

nevezte a térség közös gondjának.

Horváth Gábor, a Költségvetési Tanács elnöke az előadásában arról beszélt, hogy Európa egészére igaz: a makacs hiányok a tünetek, a háttérben az alacsony növekedés, a termelékenységi és versenyképességi gondok húzódnak.

Néhány év alatt a Covid utáni puffer-építésből védelmi kiadásokra szóló kivételek, majd energiatámogatások lettek.

A 2027-es magyar költségvetés a GDP-arányos hiányt 7,5 százalékról 4,9 százalékra vinné le. A rendszerváltozás óta csak három évben volt ennél nagyobb a konszolidáció (1996, 2007, 2012), akkor viszont a növekedés sem volt magas. A kormány 2,4 százalékos növekedéssel számol, ami a piaci előrejelzések fényében nem túlzott optimizmus. A kockázat Horváth szerint a beruházásoknál van. Ha a jelenlegi előrejelzés teljesül, ez lesz az ötödik egymást követő év, amikor a beruházások visszaesnek. A vállalati adóterhek közben nőnek, és a különadók, amelyek a bevételek mintegy 5 százalékát adják, megmaradnak, bár évek óta napirenden van a mérséklésük. A lakossági adóváltozások ezzel szemben az alacsonyabb jövedelműek felé csoportosítanak át, ami a fogyasztást támogatja. Ide tartozik a minimálbéresek effektív adókulcsának 15-ről 9 százalékra csökkentése és a családi pótlék megduplázása.

A kormány közép távú programja óvatosabb a korábbi, rendre meghiúsult felpattanás-tervekhez képest, ami indokolt. Az adósságcsökkentés viszont ennek megfelelően szerény lesz. A tanács elnöke figyelmeztetett: a jó költségvetési politika nem csodaszer, a növekedés beindításához strukturális lépések kellenek.

A konferencia délutánján a magyar gazdasági és költségvetési kihívásokról beszéltek a szakértők, az erről szóló cikkünk itt olvasható. Magyarország: nagy lépés, szűk mozgástér

Három ország, három tanulság

Daniel Dăianu, a Román Költségvetési Tanács elnöke a globális összefüggésekből indult ki: pénzpiaci idegesség, a mesterséges intelligencia tőkeelszívó hatása, a kriptoeszközök és az árnyékbankok kockázata, valamint a bizalom erodálódása. Romániában a hiány a 2024-es 9 százalék feletti szintről idén 6 százalék körülre csökkent, a konszolidáció azonban negatív növekedést hozott. A jövő évi 5,2–5,3 százalékos kormányzati cél helyett ő 5,5 százalékot tart reálisnak. Szerinte az adóemelésre nincs tér, viszont az áfakulcs módosítása helyett az áfa-rés szűkítése akár 2 százalékpontnyi bevételt hozhat. További gondot jelent a 7 százalék körüli folyó fizetésimérleg-hiány és a védelmi kiadások felfutása.

Ján Tóth, a Szlovák Költségvetési Tanács elnöke provokatív címet adott előadásának: „Hogyan ne konszolidáljunk”. Szlovákia három csomagban, a GDP több mint 5 százalékának megfelelő összegben szorította a lakosságot és a vállalatokat, a 2027-es hiány mégis nagyjából ott lesz, ahol a ciklus elején volt. A csomagok háromnegyede a bevételi oldalról jött, az elért megtakarítás nagy részét pedig új kiadások nyelték el, így a tartós hatás csupán a GDP 0,6 százaléka. Tóth négy leckét fogalmazott meg:

ne költsük el a konszolidáció hozamát, ne mozgassuk a célvonalat, ne adóztassuk az értékteremtőket és ne vágjunk beruházást, végül vállaljuk magunkra a folyamatot, mert az uniós szabályok önmagukban nem elegendő horgonyok.

Sławomir Dudek, a Lengyel Költségvetési Tanács elnöke a „legfiatalabb” fiskális testület vezetőjeként beszélt: a tanács idén januárban kezdte meg működését, első véleményében 14 javaslatot tett, de egyiket sem fogadta el a kormány. Lengyelországban három egymást követő évben 7 százalék feletti a hiány, az adósságdinamika pedig szerinte robbanásszerű, az adósságráta stabilizálásához 9 százalékos reálnövekedés kellene. Cáfolta azt a politikai állítást, hogy a hiányt a védelmi kiadások okozzák: a kiadási arány 7,3 százalékponttal emelkedett, és ennek csupán negyede védelmi kiadás. A „jobb eladósodni, mint megszállva lenni” szlogent hamis dilemmának nevezte. A lengyel adósságszabályok szerinte a kreatív adósságdefiníciók és a költségvetésen kívüli alapok miatt nem működnek.

„Kis kontrollfény a műszerfalon”

A Cseh Költségvetési Tanács elnöke, Mojmír Hampl rövid üzenettel érkezett: az államadósság számít. Elmondta, hogy bár Csehország nem áll túlzotthiány-eljárás alatt, a jövő évre várt 3,5 százalékos hiányt, ami egyébként kedvező gazdasági környezetben alakul, ma már tapsolni való teljesítménynek tekintik. Ez szerinte jól mutatja, mennyire eltolódtak a mércék. A politikai elit időhorizontja legfeljebb a következő választásig terjed, ezért a fiskális tanácsoknak egyre inkább közvetlenül a nyilvánosságnak kell egyszerű nyelven beszélniük.

A Pleschinger Gyula, az MKT örökös tiszteletbeli elnöke által vezetett kerekasztalon felmerült, hogy a kormányok költségvetései miért túl optimisták. Horváth szerint a nagyratörő célok természetesek, a tanácsok dolga pedig a kockázatokra irányítani a figyelmet. Hampl hasonlata szerint a tanács olyan, mint a pilótafülke kis kontrollfénye, amely jelzi, ha a gép nem biztonságos magasságban repül. Ezt ki lehet kapcsolni, de akkor eltűnik a lehetőség a korrekcióra. Dudek hozzátette, hogy Lengyelországban a politika mindkét oldala hamis narratívákkal vitatkozik, a valódi konszolidációs vita pedig elmarad.

A „comply or explain” elv gyakorlati hatásáról Tóth és Dudek is kijelentette: a kormányok javaslataikat alig vették figyelembe, a tanácsok hatása elsősorban a közbeszéden keresztül érvényesül. Hampl szerint a politikusok ellenzékben szeretik a tanácsokat, kormányra kerülve pedig megutálják őket, de az ismétlődő váltások tanítják meg a nyilvánosságot arra, hogy a kijelentéseket számon kérje.

A Pleschinger Gyula által feltett magyar kérdésre, hogy mennyire sebezhető a költségvetés, Horváth úgy válaszolt, hogy a magyar hozamok a lengyelek alá csökkentek, de ez a „türelmi idő” nem tart sokáig. A jövő évi költségvetést a piac érdemi reakció nélkül, a pozitív várakozások fenntartásával fogadta, az igazi próba a végrehajtás lesz. Fő kockázatként a növekedést és az energiafüggőséget nevezte meg: az energiamérleg 50 százalékos importfüggőséget mutat, és ezen nem lehet egy év alatt változtatni. A különadókat fokozatosan lehet kivezetni, de a leginkább versenyképességromboló adókat javasolta előbb megszüntetni, míg mások hosszabb távon is maradhatnak.

Mit változtatnának az uniós szabályokon?

A záró kérdésre, hogy mit módosítanának az uniós költségvetési keretrendszeren, az elnökök viszonylag közel álló válaszokat adtak. Dudek szerint a keret elve jó volt, a végrehajtás gyenge, ráadásul a pénzforgalmi és eredményszemléletű védelmi kiadások közötti különbség a nettó kiadási pálya hatékonyságát is megkérdőjelezi. Tóth az erősebb nemzeti fiskális tanácsokat sürgette, mivel ezek nehezebben megtéveszthetők, mint az Európai Bizottság. Dudek az adatokhoz és modellekhez való hozzáférés javítását kérte az európai szemeszterben. Hampl az egyszerűsítésre voksolt: az olyan szabályokat, amelyeket a politikusok sem értenek meg, nem is tartják be. Horváth gyakorlati javaslata az volt, hogy a nettó kiadások tervezése kötelező legyen a nemzeti költségvetésekben, mert enélkül nehéz időben riasztani.

Horváth egy korábbi gondolatot ismételt meg: egy gyengébb, de betartott szabály többet ér, mint egy szigorú, de figyelmen kívül hagyott. A magyar adósságszabály, ha betartották volna, ma több mint négy százalékponttal alacsonyabb adósságot jelentene.

(Az összefoglaló mesterségesintelligencia-alkalmazások segítségével készült.)

Címlapkép forrása: Portfolio