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Bod Péter Ákos az euróról: „Hosszú út, de bejárható
MKT blog

Bod Péter Ákos az euróról: „Hosszú út, de bejárható"

Portfolio
Gyors összefoglaló
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Magyarország elvileg teljesítheti az euróövezeti belépés feltételeit 2030-ra, de ehhez a költségvetési hiányt tartósan rendbe kell tenni - mondta előadásában Bod Péter Ákos. Az MNB korábbi elnöke szerint az euró bevezetése így 2032 előtt nem várható.
mkt blog
mkt blog A Magyar Közgazdasági Társaság blogja.
A Magyar Közgazdasági Társaság blogja.

Az euróbevezetés gazdasági kérdéseiről tartott előadást a héten Bod Péter Ákos közgazdász, egyetemi tanár, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke, a Magyar Közgazdasági Társaság alelnöke. A rendezvényt az MKT Zala Megyei Szervezete szervezte a Pannon Egyetem Gazdálkodási Karának zalaegerszegi campusán.

Nem 2030-ban lesz euró

Bod Péter Ákos szerint az elmúlt napokban nyilvánosságra került kormányzati tervek – a 2027-es költségvetési tervezet és a kitekintés a 2028–2030-as évekre – először adtak megfogható pályát az euróbevezetéshez. A kormány 2030-ra szeretné teljesíteni a belépési feltételeket. Az előadó hangsúlyozta, hogy ez nem azonos az euró bevezetésével. A 2030-as év adatait 2031 elején kell validálnia az Európai Bizottságnak és az Európai Központi Banknak. Ha a mutatók rendben vannak, indulhat a céldátumról szóló tárgyalás, majd egy féléves technikai folyamat. A forint tehát 2030-ban és 2031-ben sem szűnik meg.

Bod megjegyezte, hogy a forint lesz a leghosszabb életű magyar pénz, hiszen az aranykorona és a pengő is rövid ideig élt.

Hozzátette: az euró a magyar gazdaságban már most is jelen van. A megtakarítások nagyjából harmada, a vállalati hitelek fele euróban van, csak az ország nem tagja hivatalosan az euróövezetnek. Népszavazásra sincs szükség a bevezetéshez, mert az uniós csatlakozási szerződés már tartalmazza az euró bevezetésének kötelezettségét. Az MNB felmérése szerint a lakosság nagy többsége szeretné az eurót, ugyanakkor mindössze mintegy 22 százalék tartja felkészültnek az országot.

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A költségvetési hiány a kulcs

Az előadó szerint a belépési feltételek közül a költségvetési egyenleg a kritikus, mert az a kormány akaratán múlik, a többi mutató (például az infláció vagy a növekedés) sok ezer gazdasági szereplő döntésétől is függ. A hiány rendbetétele elsősorban politikai és kulturális kérdés. Bod szerint a magyar államháztartás évtizedek óta nincs rendben, és csak akkor került a hiánymutató a határérték alá, amikor erős külső nyomás volt. Hangsúlyozta, hogy

a cél a tartós megfelelés, nem pedig az, hogy az ország az euróövezeti belépés után „kiengedje a nadrágszíjat".

A magyar államadósság az EU új tagországai közül nálunk a legmagasabb, az uniós átlag 80, a maastrichti referenciaérték 60 százalék. A kamatkiadás a GDP körülbelül 4 százalékát teszi ki, az összes adóbevétel tizedét viszi el, ez Európában a legmagasabb arány. Az előadó szerint az euróbelépés hitelességének kamatelőnye van, ahogy a horvát példa is mutatja: az ország a belépés után gyorsan javuló besorolást kapott, mert az euróövezet intézményi háttere, például a bankunió védelmet nyújt.

Reális számok, kérdéses teljesíthetőség

Bod elismerte, hogy a mostani költségvetési számok reálisabbak a korábbiaknál. A korábbi, négyszázalékos növekedési ígéreteket „komolytalannak" nevezte: a gazdaság tavaly még az egy százalékot sem érte el, idén két százalék közelébe juthat. A 2027-re tervezett 2,5 százalékos növekedést ezzel szemben megbecsülendőnek tartja, de megjegyezte, hogy a növekedést a gazdaság csinálja, nem a kormány.

Az előadó a kockázatok között megemlítette:

  • az emelkedő globális kamatszintet,
  • az amerikai vámpolitikát,
  • az autóipar nagy súlyát, miközben a kutatás-fejlesztésben a magyar részesedés csekély,
  • a termelékenységet meghaladó béremelkedést,
  • és azt, hogy a tervezett 2,5–3 százalékos termelékenységnövekedés honnan jönne.

Az államháztartás szerkezetét is szokatlannak nevezte: az uniós átlagnál sokkal többet költ gazdasági támogatásokra és saját működésére, és sokkal kevesebbet egészségügyre, valamint a humán tőkére. A kormány első lépéseit jó irányúnak, de inkább „tyúklépésnek" ítélte.

Nem Brüsszel akarja, hanem az ország

Bod szerint az euróövezet nem sürgeti a belépést, mert a görög tapasztalat után senki nem akar félkész tagot. A magyar felzárkózás lassú: tíz év alatt az uniós átlag 70 százalékáról 76-ra jutott a vásárlóerő-paritáson mért egy főre jutó GDP, miközben a térség más országai még gyorsabban haladtak. A hitelminősítés ma a „bóvli" kategória felett, de a régió többi országa alatt van.

Az előadó végül bizakodóan zárt: az út elvileg bejárható, a szlovén, a szlovák, a balti, a horvát és a bolgár példa is ezt mutatja. A kérdést 2028-ban, 2029-ben és 2030-ban is fel fogják tenni, amíg Magyarország „némi késéssel" meg nem szerzi az euróövezeti tagságot.

(Az összefoglaló mesterségesintelligencia-alkalmazások segítségével készült.)

Címlapkép forrása: Portfolio

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