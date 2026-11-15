A kórházi ajtó előtt és után veszítjük el a betegeket

Az elkerülhető halálozás aránya Magyarországon az uniós átlag többszöröse, a szakemberek szerint azonban a gond nem elsősorban a technikában vagy a szaktudásban keresendő. A Magyar Közgazdasági Társaság Demográfiai Szakosztályának kerekasztal-beszélgetésén onkológus, kardiológus és egészség-gazdaságtani szakember is arra jutott: a betegút széttöredezett, a gondozás hiányos, az adatok megbízhatatlanok – a pénz kérdése pedig csak ezek után jön.

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A beszélgetést Élő Anita, a Válasz Online újságírója, a szakosztály elnökségi tagja vezette, aki bevezetőjében kiemelte, hogy a születésszám nem csak azért csökken, mert egyre kevesebb gyermek jut száz szülőképes nőre, hanem azért is, mert fogy a szülőképes korosztály. Ebben a korosztályban pedig kiugróan magas az elkerülhető halálozások aránya: az OECD 2023-as statisztikája alapján az uniós átlag kétszerese.

Pénz, szerkezet, adat

A beszélgetés első kérdése az volt, hogy a magas halálozás mögött elsősorban pénzhiány áll-e. Dank Magdolna, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója szerint forrásbővítésre és szerkezeti reformra egyaránt szükség van. Felidézte, hogy Magyarország a GDP 4,9 százalékát költi egészségügyre, az uniós átlag 7,5 százalék, a csehek pedig kilenc százalék körül járnak. A kérdés szerinte az, hogy mi lehetett a cseh fejlődés motorja.

Gulácsi László, az Óbudai Egyetem egyetemi tanára, az MKT Egészség- és Egészségügy-gazdaságtani Szakosztályának elnökségi tagja ennél élesebben fogalmazott: addig nem érdemes anyagiakról beszélni, amíg nem tudjuk pontosan, hogy mi a helyzet és mire van szükség. Hangsúlyozta, hogy a közgazdaságtan lényege a meglévő források hatékonyabb újraelosztása, nem pusztán a több vagy kevesebb pénz kérdése. Kétségeket fogalmazott meg az elkerülhető halálozásra vonatkozó nemzetközi összehasonlító számokkal kapcsolatban is: nincs olyan standardizált adatgyűjtés, amely a betegek életkorát és állapotának súlyosságát figyelembe véve lehetővé tenné a magyar kórházak és például egy innsbrucki vagy stockholmi intézmény összevetését. „Vakrepülünk” – mondta a hazai helyzetről.

Az infarktus első órája jó, a következő évek nem

A kardiológiai ellátás képe ellentmondásos. Csákányi Marcell, a Budai Irgalmasrendi Kórház intervenciós kardiológusa szerint a magyar intervenciós kardiológia technikailag európai színvonalat közelít, a kórházon belüli halálozásban pedig az európai átlagot hozzuk.

A baj az, ami előtte és utána történik: a beteg útja egyrészt a megelőzésnél kezdődik, másrészt a beteg eljutása az otthonától a katéteres laborig is akadályokba ütközik.

Példaként említette, hogy Budapesten öt centrum osztozik az infarktusügyeleten, Nógrád megyében viszont a katéteres labor – tudomása szerint – csak áprilisban nyílt meg a nap 24 órájában. Addig az éjszakai infarktusos betegeket Budapestre kellett szállítani, miközben ilyenkor minden perc szívizmot pusztít.

Az utógondozás még gyengébb. A heveny szívelégtelen betegek egyéves halálozása Csákányi Marcell szerint Magyarországon 25 százalékos, Nyugat-Európában viszont erre külön szívelégtelenség-ambulanciák vannak speciálisan képzett ápolókkal. Nálunk ilyen legfeljebb néhány helyen, kísérleti jelleggel működik. Hosszúak a várólisták, a betegek jelentős része pedig – a kardiológus becslése szerint akár 50–80 százalékuk – idővel abbahagyja a gyógyszerszedést, például a koleszterinszint-csökkentő statinokat.

A finanszírozás is torz ösztönzőket teremt. Az infarktusellátás Csákányi Marcell szerint azon kevés szakma közé tartozik, amely a kórházak számára nyereséges: egy egyszerű beavatkozás eszközköltsége nagyjából 400 ezer forint, az állam pedig körülbelül 1,59 millió forintot fizet egy infarktusos beteg ellátásáért. A járóbeteg-gondozás finanszírozása viszont gyakorlatilag megoldatlan. Az adatok minőségét is vitatta: a Nemzeti Infarktusregiszterbe a rezidensek önbevallás alapján vezetik az adatokat, ezért szerinte erős a kétség a számok megbízhatóságával kapcsolatban, és érdemes lenne az elemzést kiszervezni egy pártatlan szereplőhöz.

Az onkológiában a diagnózis és a koordináció a kulcs

Dank Magdolna az onkológiából hozott példákat. Az elkerülhetőnek tartott halálozások közé sorolta a dohányzással összefüggő tüdőrákot, a kezelhetők közé az emlő- és a vastagbélrákot, a legfájdalmasabb adatnak pedig a méhnyakrák miatti halálozást nevezte: szűrés és oltás is rendelkezésre áll, mégis ezer körüli a halálozás. Hangsúlyozta, hogy a prevenció nem csupán egészségügyi, hanem oktatási és szociális kérdés is – a szifilisz újabb megjelenését például szerinte részben a védekezés lazulása magyarázza.

A betegút megakadásának példájaként a pozitív székletvérteszt után elmaradó vizsgálatot említette: lehet, hogy a beteg nem veszi komolyan a tünetet, vagy hiányzik az endoszkópos eszköz vagy a szakorvos. Legnagyobb hiányosságnak a betegutat végigvivő koordinátort és a gondozásban részt vevő, diplomás szakápolókat („advanced nurse”) nevezte, akiket egy-másfél éves ráképzéssel viszonylag gyorsan ki lehetne képezni – ha az orvosok elfogadják a szerepüket. Elmondta, hogy a minisztériummal éppen az onkológiai ellátás regionális rendszeréről zajlik egyeztetés, és a patológusok is készítenek szakmai javaslatot arról, hány molekuláris patológiai centrumot érdemes finanszírozni. A cél, hogy a kivizsgálás a lakóhelyhez a lehető legközelebb történjen.

A gyógyszerek terén a finanszírozás kérdését emelte ki: az értékalapú finanszírozás irányába tett lépések szerint a források inkább a korai, magas kockázatú esetek modern terápiájára menjenek, mintsem a harmad-negyedik vonalban adott, drága, de csak rövid haszonnal járó kezelésekre. Mint mondta, az magasabb költség önmagában nem jelent jobb gyógyszert.

Együttműködő beteg, felkészült rendszer

Gulácsi László szerint a modern gyógyítás évtizedes elköteleződést kíván a betegtől, ezért „az egészségügy 4.0 mellé a társadalom 5.0-nak is társulnia kell”.

A betegek egészségműveltsége, a családi háttér és az informális gondozás legalább annyira számít, mint az eszköz.

A KSH-val közösen végzett felmérésük szerint az emberek három-négy évvel hosszabb életre számítanak, mint amit a statisztikai várható élettartam mutat, az egészségben töltött éveket pedig alulbecsülik. Az egyedül élők aránya ma már 30 százalék felett van, és sok idős embert nem lát el senki.

Dank Magdolna az ellátás kommunikációját is felvetette: a betegek többsége nem kap elegendő információt, a szájon át szedhető onkológiai szerek mellékhatásait pedig egy egyedül élő beteg alig veszi észre. A hiteles tájékoztatás hiányát a közösségi média tölti ki. Csákányi Marcell egyetértett: a paternalista orvos–beteg viszony nem működik, de a zsúfolt járóbeteg-rendelőkben a gyakorlatban az orvos beszél az idő 90 százalékában.

A technológia, a mesterséges intelligencia, az adatalapú döntéstámogatás Gulácsi László szerint segíthetne: ha a beteg az orvoshoz érve már átesett egy chatbotos kikérdezésen, és a húszéves kórtörténetről háromnegyed oldalas összefoglaló várná az orvost, az időt takarítana meg. Magyarországon azonban az elektronikus egészségügyi tér inkább a finanszírozást szolgálja, és nem az orvosi döntéshozatalt. Dank Magdolna ehhez hozzátette: a fejlesztések szétaprózottak, a nagy centrumoknak ki kellene próbálniuk őket, és a klinikusokat is be kell vonni a tervezésbe – a GDPR-ral és a digitális adatbiztonsággal pedig számolni kell.

A siker maga is teher

Gulácsi László zárógondolata szerint az egészségügy a saját sikere miatt teremt újabb kihívásokat: olyanok, akik néhány évtizeddel ezelőtt még meghaltak volna egy-egy betegségben, az egészségügy fejlődése miatt ma élnek, viszont egyszerre több krónikus betegséggel kell őket kezelni – az ellátás viszont általában csak a főbetegséggel foglalkozik.

Benda József, az MKT Demográfiai Szakosztályának elnöke zárszavában arra mutatott rá, hogy az elkerülhető halálozás csak egyetlen szelete a demográfiai problémának, mégis jól mutatja annak összetettségét. Szerinte nemzeti demográfiai stratégiára van szükség, amelyet a különböző szakmák együttműködésével kell kidolgozni, és amelynek az egészségügy az egyik fontos pillére.

(Az összefoglaló mesterségesintelligencia-alkalmazások segítségével készült.)

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