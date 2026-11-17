Az AI-ügynökök már a nagyvállalatok mindennapjaiban is megjelentek, a legtöbb szervezet mégis csak kísérletezik velük. A szakértők szerint a valódi változás nem az eszközben, hanem a munkafolyamatok, a döntési jogkörök és a felelősség újragondolásában rejlik. Ehhez viszont olyan alapokra van szükség, amelyek a hazai kisvállalatoknál gyakran hiányoznak.

Vállalkozói Klub 2026 Szakértőinkkel arra keressük a választ, hogy milyen tényezők és finanszírozási lehetőségek támogathatják a fenntartható növekedést a változó gazdasági környezetben, valamint feltérképezzük a kkv-hitelezés jelenlegi helyzetét és a legfrissebb finanszírozási forrásokat is. Gyere el te is.

mkt blog mkt blog A Magyar Közgazdasági Társaság blogja. A Magyar Közgazdasági Társaság blogja.

„Új technológiák – új szervezetek” címmel tartott online szakmai konferenciát november 12-én, csütörtökön a Magyar Közgazdasági Társaság Munkaügyi Szakosztálya a Szervezetfejlesztők Magyarországi Társaságával (SZMT) együttműködésben.

Az eseményen Zsuffa Ákos, a LEARNI alapító-ügyvezetője, a Felnőttképzők Szövetségének elnöke a bevezető előadását egy négyperces, szatirikus videóval indította. Egy képzeletbeli cégben a vezetőség profitmaximalizálásra állít be egy mesterséges intelligenciát, az pedig a számítások után a legdrágább dolgozó, a vezérigazgató leváltását javasolja. Szerinte a poén mögött valós kérdés áll:

ha a mesterséges intelligenciát (AI) egyetlen célra optimalizálják, a szervezet emberi oldala könnyen puszta költségsorrá válik.

Ezt árnyalta Németh Gergely, a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. (CoVa) alapító vezetője, az SZMT korábbi elnöke. Szerinte az automatizálás hatékonyságnövekedést hoz, de a lényeg az, hogy újraírja a munkafolyamatokat, a koordinációt és a döntéshozatalt. Egy korábbi kutatásukra utalt, amiben kiderült, hogy bár a vezetők napi több száz döntési helyzetet élnek meg, valójában csak három-négy volt valódi döntés. A többi automatizmusokon alapult, vagyis algoritmizálható.

Kísérletezés a barlangrajzok korában

Zsuffa Ákos több felmérést idézett. A McKinsey 2025-ös kutatása szerint a cégek 88 százaléka használ AI-t, de csak kevesen skálázzák az egész szervezetben. Az ügynökökkel a vállalatok 62 százaléka kísérletezik, 23 százalék már skálázza is őket, de egyetlen üzleti funkcióban sem többen 10 százaléknál. A Gartner szerint 2026 végére a vállalati alkalmazások 40 százalékában lesz feladatspecifikus ügynök, szemben az egy évvel korábbi 5 százalék alatti aránnyal. A McKinsey saját, januári állapota szerint mintegy 40 ezer munkatárs mellett 25 ezer személyre szabott AI-ügynök dolgozik, és az év végére nagyjából annyi ügynök lesz, mint ember.

Németh szerint a szervezetek többsége nem azt kérdezi, mit tud az AI, hanem azt, mi az, ami már bizonyítottan, üzembiztosan működik, mert a szervezetek nem szeretnek kísérletezni ott ahol ügyfél felé teljesíteni kell. Öt szintet írt le arról, hogy hogyan használják ma az AI-t a szervezetekben:

a kérdezz-felelek használat, az egyszeri feladatmegoldás, a testre szabott „skill”, az ügynök és a többügynökös rendszer , a több ügynökből összeálló „szintetikus munkatárs”.

A legtöbben szerinte még az első szintnél tartanak, „a barlangrajzok technológiájánál”. Sum István moderátor, a Milton Friedman Egyetem címzetes főiskolai docense, az MKT Munkaügyi Szakosztályának elnökségi tagja felvetésére a szakértők elismerték, hogy az „agent” szónak nincs jó magyar megfelelője, az ügynök, az ágens és a folyamatfelelős sem tökéletes.

A kisvállalkozásoknak előbb az alapokat kell rendbe tenni

A magyar kkv-król szólva Németh kiemelte, hogy bár az AI-t mindenkinek be kell vezetni, de náluk gyakran hiányoznak az alapok:

a folyamatok, a hatáskörök és a munkakörök sincsenek jól definiálva.

Ezt a vállalatirányítási rendszerek bevezetéséhez hasonlította. Aki a régi folyamatokat automatizálja, annak az eredménye lassú lesz és nem hatékony. Zsuffa ezt kiegészítette azzal, hogy aki nem ismeri pontosan a munkaköri leírásait, adatbázisait és folyamatait, az nehezen fog bármilyen új fejlesztésbe belevágni. Németh megfigyelése szerint a jól működő szervezetek ugyanannyi emberrel inkább több feladatot látnak el, a munka természete pedig az ügynökök felügyeletére tolódik át. Az ellenőrzés kiemelten fontos, az AI gyártott már több száz oldalas, hallucinált tartalmú jelentéseket.

Kritikus gondolkodás, szövegértés, junior pozíciók

A World Economic Forum előrejelzése szerint 2030-ig 170 millió új munkahely jön létre és 92 millió szűnik meg. Németh szerint fontos, hogy ez idő alatt a kompetenciák átalakulnak. A rövidülő figyelmi terjedelem és a gyengülő kitartó figyelem egyre inkább érzékelhető. Eközben viszont az AI segítségével készült szakdolgozatok minősége gyorsan javult, így már nem derül ki belőlük, hogy a hallgató képes-e kutatást tervezni és érvelni. Zsuffa az OECD-adatokra hivatkozott: a magyar felnőttek szövegértése átlag alatt van (248 pont a 260-as átlaggal szemben). Egy Microsoft–Carnegie Mellon-kutatás szerint

minél jobban bízik valaki az AI-bAn, annál kevesebb kritikai erőfeszítést tesz. A szakmai alapkompetenciák tehát az ellenőrzéshez is kellenek.

Németh egy régi kutatásra emlékeztetett, amelyből kiderült: a munkáltatók a kreativitást és a kritikus gondolkodást hirdetik, a gyakorlatban viszont a szabálykövetést várják. Szerinte az alapszint az, hogy mindenki kritikusan gondolkodjon a saját munkájáról. A junior pozíciókról Zsuffa azt a kérdést tette fel, honnan lesznek a szeniorok, ha a belépő szintű feladatokat kiváltják. Ügyvédi irodáknál azt hallotta, hogy az ottani partnerek maguk sem vennék fel magukat pályakezdőként. Szerinte a kérdést állami beavatkozás nélkül aligha lehet kezelni.

Ügynökök a hálóban: ki felel értük?

Németh a szervezeti hálózatelemzés (ONA) nagyjából 100 éves hagyományára támaszkodva azt mondta, hogy a szervezeti ábra és a valódi működés régen sem egyezett, az AI-ügynökök megjelenésével pedig tovább távolodnak egymástól. Újra kell osztani a döntési jogköröket, át kell gondolni a feladatok sorrendjét, a szerepeket és az elszámoltathatóságot.

Sum István arra kérdezett rá, ki felel az ügynökök „fel- és levezetéséért”, a HR vagy az IT. Németh szerint egyik sem önmagában. A felelősséget a folyamatfelelőshöz és a munkakör emberi betöltőjéhez kötné. Az IT-nak az adatbiztonságot kell biztosítania, a HR feladata pedig a használati kultúra és a képzés. Ahol az embernek kell döntenie, ott ne tolja át a felelősséget az AI-ra.

Zsuffa zárásként hat teendőt összegzett:

fel kell térképezni a valódi hálózatot,

a munkafolyamatot kell újratervezni (nem eszközalapon gondolkodni),

előre rögzíteni kell, ki dönt, ki felel és hol kötelező az ember,

meg kell oldani a junior utánpótlást,

mérni kell az emberek, ügynökök és csapatok helyes arányát,

és el kell végezni a munkakörök, adatok és folyamatok felmérését – ez tulajdonképpen a nulladik lépés lenne.

(Az összefoglaló mesterségesintelligencia-alkalmazások segítségével készült.)

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio