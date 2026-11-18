A külföldi működőtőke továbbra is a magyar gazdaság gerince, de a hazai hozzáadott érték elmarad attól, amekkora súlyt a külföldi cégek a gazdaságban képviselnek. Markovszky Szabolcs, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium beruházásokért és kiemelt nagybefektetésekért felelős helyettes államtitkára ezzel indokolta a stratégiaváltást a Magyar Közgazdasági Társaság Nemzetközi Gazdaság Szakosztályának keddi, online rendezvényén. A program a miniszterelnöki döntésre vár, a helyettes államtitkár ezért kifejezetten kérte a közgazdász szakma észrevételeit, hogy azokat még időben beépíthessék.
Erős függés, gyenge beszállítói kapcsolatok
Markovszky Szabolcs szerint a külföldi irányítású vállalatok adják a magyar export nagyjából 80 százalékát, az FDI-állomány pedig GDP-arányosan a legmagasabb a régióban. A külföldi cégek jóval magasabb béreket fizetnek, és átlagosan nagyobb hozzáadott értéket termelnek,
a nagyberuházók hazai beszállítói aránya viszont még a régiós összevetésben is alacsony vagy közepesen alacsony maradt.
A termelékenység 2020 óta évi 0,8 százalékkal bővül. A beruházások 73 százaléka a járműiparba, az elektronikába és az akkumulátoriparba áramlott, a tőke 70–80 százaléka pedig ázsiai forrásból érkezett.
A helyettes államtitkár szerint mindez nem a támogatások szűkössége miatt alakult így. A vállalati támogatások a GDP nagyjából 2 százalékát tették ki, az uniós viszonyítási érték mintegy 1 százalék. Ebből az FDI-re átlagosan 0,2, az utóbbi években 0,4–0,5 százalék jutott. A korábbi rendszer fő hibájának
- a volumen- és létszámközpontúságot,
- a nem átlátható egyedi alkukat
- és az utólagos hatásmérés hiányát nevezte.
Hozzátette, hogy a beruházók döntési szempontjai között az állami támogatás az utolsó helyen szerepel, megelőzi például a kiszámíthatóság, a piaci hozzáférés és a képzett munkaerő. Elmondása szerint ez a döntési logika a feszített munkaerőpiac miatt is változott, hiszen a munkaképes lakosság 81 százaléka aktív, így az újabb támogatott munkahelyek könnyen egy korábban támogatott cégtől vonnák el ugyanazokat a munkavállalókat, és bérinflációt is okozhatnának.
Öt pillér a magyar értékért
A javaslat öt pillérre épül.
- Az elsőben a „nem több, hanem jobb” támogatás elve érvényesül: az egyedi kormánydöntéses készpénztámogatásra felülről zárt, GDP-arányos keretet szabnának, a projektek pedig addicionalitási tesztet kapnának. Ennek lényege, hogy az állam nem fizet olyan beruházásért, amely támogatás nélkül is megvalósulna.
- A második pillér a tudás és a bér, vagyis a már itt működő cégek felértékelése, a kutatás-fejlesztési és mérnöki központok erősítése. A kutatás-fejlesztési és mérnöki központok projektenként több támogatást is kaphatnak a korábbinál, az azonos szintű kapacitásbővítés, az alacsony bérű összeszerelés és a raktárlogisztika viszont nem számíthat állami segítségre. A cégek maguk dönthetnek ezek megvalósításáról, de az állami eszközöket Markovszky Szabolcs szerint ott kell bevetni, ahol magyar bér és magyar tudás születik.
- A harmadik pillér a „több lábon álló ország”. Az erőforrásokat azokba az ágazatokba csoportosítanák, amelyekben Magyarország hosszú távú versenyelőnyt remél: a járműiparba, a gyógyszeriparba, az orvostechnikába, a mérnöki, szoftver- és szolgáltató központokba, valamint az élelmiszeriparba. A helyettes államtitkár szerint a járműipar „a gerinc”, és ez a következő négy évben várhatóan így is marad. Más ágazatokban, ahol az ország még csak potenciálisan lehet versenyképes, szélesebb, ökoszisztéma-építő eszközöket alkalmaznának a közvetlen támogatás helyett.
- A negyedik pillér a hazai vállalkozásoké: a külföldi cégektől határozottabb beszállítói vállalásokat várnak, a kisebbeknek pedig érettségi modell szerint, teljesítményalapú finanszírozással és nemzeti beszállítói adatbázissal segítenének.
- Az ötödik pillér a működő, kiszámítható állam, amelybe az energiaellátás diverzifikálása és a 3000–4000 megawattnyi tervezett energiatárolás éppúgy beletartozik, mint a célzottabb adókedvezmények és a HIPA egyablakos rendszerének utógondozással való bővítése.
A projekteket a támogatás megítélése előtt több szűrőn is átvilágítják. A helyettes államtitkár szerint azt vizsgálják, hogy a beruházás összhangban áll-e a gazdaságpolitikai célokkal, egyáltalán szükséges-e hozzá állami beavatkozás, és ha igen, valóban a készpénztámogatás-e a leghatékonyabb eszköz, vagy elég a képzés, az IP-box (szellemi tulajdonhoz kapcsolódó kedvezményes adózási rendszer) vagy az uniós forrás. Értékelik a munkahelyek minőségét, a technológiatranszfert, a hazai beszállítók felzárkóztatását, valamint a környezeti terhelést, különösen a víz- és az áramhálózati kapacitásokat.
Kérdések a gyakorlatról
Az euró bevezetésének elkötelezettsége kapcsán Markovszky Szabolcs elismerte, hogy a bejelentés óta erősödő forint rövid távon költséget jelenthet az exportálóknak, de szerinte a hosszú távú kiszámíthatóság és a kisebb árfolyam-ingadozás hosszabb távon beruházásösztönző hatású lesz.
A hónapok óta döntésre váró támogatási kérelmekről elmondta, hogy a kormányváltás után a szerződések és ajánlatok alapos átvilágítása időt vett igénybe. Az elmúlt három hónapban viszont már több csomagban születtek végleges döntések, és mostantól kéthetes ritmusban hoznak újabbakat. A kkv-k felkészítéséről szólva emlékeztetett, hogy a kisvállalkozások exportaránya jelenleg mindössze 5 százalék, és azt is kevés cég adja, így „iszonyatos szakadékot” kell átugrani. Az uniós jog nem engedi, hogy a hazai beszállítói arányt közvetlenül előírják, ezért regionális és helyi szinten, a cégekkel közösen fektetnének le vállalásokat. Ehhez a nemzetközi vállalatokkal a beruházási döntés után is rendszeresen egyeztetnének.
A munkaerőpiacról szólva a helyettes államtitkár kijelentette, hogy a kormány nem kíván tömeges, alacsony bérű munkaerő-behozatalt, a magyar egyetemeken tanuló külföldi diplomásokat viszont szívesen maradásra ösztönözné. Hangsúlyozta azonban, hogy ez egyelőre csak javaslat, a végső döntés a politikai vezetésé. A mesterséges intelligencia kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy a hazai kkv-knak mindössze 10 százaléka használja még csak ezt a technológiát, így a legnagyobb kockázat a lemaradás. A képzést szerinte nem „elefántcsonttoronyból” kell tervezni, hanem piaci visszajelzések alapján, a regionális egyetemekkel és a klaszterekkel együttműködve.
A területi egyenlőtlenségekkel kapcsolatban Markovszky Szabolcs úgy fogalmazott, hogy a regionális központok az ország erőforrásai, és ha nem fejlődnek, „vízfejű” gazdaság alakul ki. A kormány nem „zászlókat akar kitűzni” minden településre, hanem azt szeretné, hogy minden régióban két-három erős gazdasági központ vagy klaszter jöjjön létre. Németországot a térség „gravitációs központjának” nevezte, amely az átalakulás hosszú távú nyertese lehet. Kínától pedig nyitottan, de szigorú környezeti megfelelés mellett várnak tőkét, a jelenleg mindössze 5 százalékos akkumulátoripari hazai beszállítói arány növelésével. A lengyel, a szlovák és a cseh féllel egyeztetnek a beruházásösztönzési politikák összehangolásáról is.
Hogyan tovább?
A helyettes államtitkár szerint a támogatáspolitika logikája már megváltozott, az új ajánlatokat ennek megfelelően értékelik. Az új támogatási rendelet, az eszköztár reformja és a beszállítói program konkrét iránya 2026 végére, 2027 első felére rajzolódik ki. Négy területen kért módszertani segítséget a közgazdász szakmától:
- az addicionalitás
- és a kiszorító hatás korszerű mérésében,
- a hazai hozzáadott érték mutatóinak kialakításában,
- valamint a klaszterek megerősítésében.
(Az összefoglaló mesterségesintelligencia-alkalmazások segítségével készült.)
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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