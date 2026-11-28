Az éghajlati szélsőségek, a vízhiány és a világszerte százmilliókat sújtó éhezés közös nevezőre hozta Budapestet, Rómát, Brüsszelt, Újdelhit és Pekinget a Magyar Közgazdasági Társaság nemzetközi online konferenciáján. Az egész napos tanácskozás üzenete egyértelmű volt: a megoldások többsége már létezik, a nehezebb feladat az, hogy azok eljussanak a gazdákhoz, és hogy a fenntarthatóság ne csak teher legyen, hanem meg is érje.

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A „Mezőgazdaság egy élhető bolygóért: tudomány és gyakorlat a jövő szolgálatában” címmel szervezett rendezvényt a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) Mezőgazdasági és Élelmiszer-ipari Szakosztálya. A program két részre oszlott: a délelőtt a döntéshozói, menedzsment-szemléletű kérdésekről, a délután a tudományról és a bevált gyakorlatokról szólt. A közös kiindulópont az volt, hogy a mezőgazdaságnak egyszerre kell élelmet adnia az emberiségnek és megőriznie a bolygót.

Kettős kihívás, közös felelősség

Juhász Anikó, az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium mezőgazdaságért felelős helyettes államtitkára, a szakosztály elnökségi tagja szerint az elmúlt évek aszályai és a talajnedvesség kimerülése Közép-Európában is megmutatták:

a víz- és talajgazdálkodás az élelmezésbiztonság és a versenyképesség alapja.

A korábbi reflexet, vagyis a minél gyorsabb vízelvezetést fel kell váltania a víz tájban tartásának. Az eszköztár egy része már megvan. A közös agrárpolitika (KAP) feltételrendszere, az ökoprogramok és az agrár-környezetgazdálkodási kifizetések a talajtakarást, a művelés nélküli gazdálkodást vagy a talajéletet segítő beavatkozásokat támogatják. A szabályozás is rugalmasabb lett: az öntözési időszakban 15, azon kívül 60 napig lehet belvizet tárolni anélkül, hogy árvízvédelmi készültséget kellene elrendelni, az ökológiai vízpótlásra pedig 180 napos lehetőség van, úgy, hogy a terület támogathatósága megmarad. A martfűi legelőöntözés és a Szeged környéki vízpótlás mutatja, hogy ez működhet, de azt is, hogy a gazdák egyedül nem boldogulnak: az önkormányzatok és a vízügyi hatóságok együttműködése nélkül nem megy. A helyettes államtitkár beszélt a hiányosságokról is: a szétszórt állami adatok nem összekapcsolhatók, így nem válnak a gazdák számára használható tudássá, a tájléptékű vízgazdálkodáshoz pedig még nincsenek bevált külföldi példák.

India: bio és feldolgozás, nagy léptékben

A nemzetközi körkép Anshuman Gaurral, India magyarországi és bosznia-hercegovinai nagykövetével indult. Az ázsiai ország méretei magukért beszélnek: a mezőgazdaság a GDP mintegy 17,5 százalékát adja, és az 1,4 milliárd indiai polgár durván fele kapcsolódik hozzá valamilyen módon. A nagykövet két pillért emelt ki a fenntarthatóság szolgálatában: a biogazdálkodást és a hatékonyabb élelmiszer-feldolgozást.

Előadásában bemutatta, hogy India a világ legnagyobb bioművelő bázisával rendelkezik, és a második legnagyobb ökológiai területtel. A hagyományos gazdák támogatási rendszere 2015 óta működik, a 2024 novemberében indult természetes gazdálkodási program pedig már kétmillió gazdát és több mint egymillió hektárt ért el. Mintegy 9,5 millió hektáron már mikroöntözést alkalmaznak. A feldolgozásban hatalmas a tartalék: az agrártermékeknek csak mintegy 30 százalékát dolgozzák fel, ezért az ország százszázalékos külföldi tulajdont is engedélyez, és termeléshez kötött támogatásokkal, hűtőlánc-fejlesztéssel vonzza a befektetőket.

A kétoldalú kapcsolatokról a nagykövet elmondta, hogy a magyar–indiai kereskedelem egy év alatt csaknem megduplázódott (ennek gyakorlatilag egyetlen oka van), Magyarországon pedig több mint negyven indiai vállalat van jelen. Az India és az Európai Unió közötti szabadkereskedelmi megállapodást, amelyet remélhetőleg még decemberben lezárnak, az érzékeny agrárágazatok ugyan kihagyják, mégis új lehetőségeket nyit például a kenyér, a gyümölcslé, az olívaolaj vagy a bor előtt. Az érdeklődőket a nagykövet a jövő szeptemberben Delhiben megrendezendő World Food India kiállításra invitálta.

A tudománytól a gazdaságig: a FAO három példája

Raimund Jehle, az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) Európai és Közép-Ázsiai Regionális Irodájának regionális képviselő-helyettese és regionális programvezetője úgy fogalmazott:

nem megoldásokból van hiány, hanem a méretezésből.

A nemzetközi agrárkutatás hosszú távon dolláronként tízszeres hasznot hoz, a kihívás az, hogy a bevált eredmények eljussanak a gazdákhoz.

A szakember elmondta, hogy a FAO és a Meteorológiai Világszervezet áprilisi jelentése szerint a szélsőséges hőség több mint egymilliárd ember megélhetését és egészségét fenyegeti, Kirgizisztánban például a 2025-ös tavaszi rendkívüli hőség mintegy negyedével csökkentette a gabonatermést. Az üzbegisztáni Ferganai-völgyben, ahol a nyári hőmérséklet a 42 fokot is eléri, a kisgazdák korábban sárral mázolták be a fóliasátraikat. A jobb borítóanyagot, a csepegtetőöntözést és a javított növényvédelmet ötvöző támogatási program volt, ahol 76 százalékkal növelte a termelékenységet, és 159 százalékkal a háztartások jövedelmét; a kedvezményezettek kétharmada pedig nő volt. A sikerre az ország nemzeti stratégiát épített, a bővítést pedig fejlesztési banki finanszírozás segíti.

A második példa az integrált növényvédelem: a közép-ázsiai projekt a vegyszerhasználatot 30–70 százalékkal csökkentette, a törökországi Isparta almaültetvényein a feromonos védekezés 70 százalékkal mérsékelte a permetezést. Tíz ország sáskariasztó rendszere pedig azt bizonyítja, hogy a határokat nem ismerő kártevőkkel csak összehangolt, közös adatokra épülő fellépéssel lehet felvenni a harcot. A harmadik terület az állategészségügy: az antimikrobiális rezisztencia elleni projekt öt országban erősítette a szabályozást, a laboratóriumokat és a farmok higiéniáját.

A tanulság szerinte három pontban foglalható össze:

a megoldásokat a gazdákkal együtt, saját körülményeik között kell kipróbálni, a monitoringba és a korai figyelmeztetésbe a válság előtt kell beruházni, a sikeres gyakorlatokat pedig szakpolitikával és finanszírozással kell tartóssá tenni, mert a projekteknek lejárati idejük van.

Brüsszeli kritika: több biomassza, több víz, kevesebb látszatmegoldás

Yves Madre, a brüsszeli Farm Europe elnöke szélesebb perspektívát adott: szerinte az élhető bolygó kérdése nem szűkíthető le pusztán a kibocsátáscsökkentésre, hiszen a víz körforgása, az élelmezésbiztonság és a vidék népességmegtartó ereje egyaránt a mezőgazdaságon áll vagy bukik. Az általa bemutatott fenntarthatósági és szuverenitási radar szerint az Európai Unió agrárhatalom, a környezeti mutatók javulnak, a társadalmi-gazdasági mutatók azonban – a csökkenő jövedelmekkel – aggasztóak, és a szuverenitás is gyengül, különösen a fehérje- és a húságazatban.

Madre szerint az uniós klímasemlegesség eléréséhez a mezőgazdaságra a megoldás részeként kell tekinteni: mintegy 250 millió tonnával több agrárbiomasszára lenne szükség, ami nagyjából 25 százalékos terméshozam-növekedést és 20 millió hektárral nagyobb termelési területet jelentene, miközben Európa ma éppen termőföldet veszít. Öt prioritást sorolt fel:

a fenntartható intenzifikáció politikai vállalását,

a genetika és a precíziós gazdálkodás kihasználását,

a bioüzemanyagokon túlmutató dekarbonizációs kötelezettségeket,

a biogazdasági értékláncok befektetésösztönzését, valamint

a vízkörforgás komplex kezelését.

Az utóbbiról élesen fogalmazott: a víz tárolása, hatékony használata és minősége egyszerre kezelendő, és az Európai Bizottság javaslata szerinte ezt nem teszi meg. Az uniós versenyképességi alap forrásait véleménye szerint a mezőgazdaság számára is meg kell nyitni.

Az éhezés és a „valódi költség” – Róma szemével

Belánszky Demkó Zsolt nagykövet, Magyarország FAO melletti állandó római képviselője emlékeztetett arra, hogy mintegy 660 millió ember fekszik le éhesen, és a válságok többségét nem az éghajlat, hanem fegyveres konfliktusok és politikai instabilitás okozzák. A fenntarthatóságról szólva tehát nem lehet figyelmen kívül hagyni azokat, akiknek a jelen is a túlélésről szól.

A nagykövet szerint az élelmiszerárak nem tükrözik a gazdasági, társadalmi, környezeti és egészségügyi költségeket, de azt a hasznot sem, amelyet a gazdálkodás a társadalomnak nyújt. A FAO 2024-es jelentése a globális agrár-élelmiszeripari rendszer rejtett költségeit nagyjából 11 billió dollárra becsülte; ennek jelentős része a rossz étrend egészségügyi következményeiből ered.

A módszertani korlátok ellenére ez rávilágít arra, hogy a gazdák munkájának valós értékét sem a piaci ár mutatja. Hangsúlyozta az „egy egészség” (One Health) megközelítést is: az ember, az állat, a növény és az ökoszisztéma egészsége elválaszthatatlan, ezért az antimikrobiális rezisztenciát vagy a zoonózisokat a mezőgazdasági, állat- és humán-egészségügyi, valamint környezetvédelmi szervezeteknek együtt kell kezelniük. A FAO farmer field school programja több mint 90 országban húszmillió kisgazdát ért el, a Hand-in-Hand kezdeményezés idei októberi befektetési fóruma pedig mintegy 20 milliárd dollárnyi agrárberuházási szándékot hozott.

A diplomata hangsúlyozta, hogy a gazdákra nem lehet a globális fenntarthatósági célok terhét egyedül rárakni: tudásra, technológiára, finanszírozásra és olyan ösztönzőkre van szükségük, amelyek mellett a változtatás gazdaságilag is járható. A legfontosabb mércéje szerinte az, hogy

kevesebben éheznek-e,

a gazdák tisztességesen megélnek-e, és

a talaj, a víz meg az ökoszisztéma megmarad-e termőképesnek.

Kína: a katasztrófa után a tervezés

A délutáni, bevált gyakorlatokra összpontosító blokkot Ma Jiliang, a Kínai Agrártudományi Akadémia Agrárgazdasági és Fejlesztési Intézetének kutatóprofesszora nyitotta. Szerinte Kínában a meteorológiai katasztrófák egy átlagos évben is több mint 50 milliárd kilogramm gabonát tesznek tönkre. A 2025-ös év volt a legmelegebb a mérések 1961-es kezdete óta, az árvizek és földcsuszamlások becslése szerint mintegy 21,4 milliárd eurós kárt okoztak, a termést 60,7 millió hektáron érte hatás, a gabonatermés mégis kiemelkedően magas lett.

A magyarázat részben a szervezettség. Az őszi esőzések idején a Huanghuaihai-síkság felázott talaján a hagyományos kerekes kombájnok elsüllyedtek, ezért a mezőgazdasági minisztérium több mint 250 ezer lánctalpas gépet és a beszámoló szerint 2500 mobil gabonaszárítót irányított az érintett vidékekre. A rendszer lényege, hogy az üzemeltetők regisztrálnak és területközi működési engedélyt kapnak, a megyék közzéteszik a várható betakarítási igényeket, a gépszállítmányok az autópályákon díjmentesen közlekedhetnek, szükség esetén pedig országos kirendelés történik. A professzor szerint a kínai szemlélet is megváltozott:

a segélyezéstől a megelőzés felé, az egyes veszélyektől az összetett kockázatok felé, a tapasztalatból a tudatos tervezés felé, a természet legyőzésétől az alkalmazkodás felé.

A „hívás–válasz” elv értelmében egy riasztás csak akkor számít kézbesítettnek, ha azt egy megnevezett falusi felelős visszaigazolta. A kínai gyakorlatok között szerepel a talaj víztárolóként való használata (a délen kifejlesztett szárazon vethető rizs több mint 50 százalékkal kevesebb öntözővizet használ, és csökkenti a metánkibocsátást is), az okos gazdaságok mérési-jelentési-ellenőrzési rendszere és az időjárás-index alapú biztosítás. Ma professzor nem hallgatta el a hiányosságokat sem: az összetett domborzatú területeken még nehéz pontosan előre jelezni az eseményeket, a biztosítás lefedettsége pedig még alacsony, bár nő.

Magyar kutatás: kisgazdaságtól a nagyüzemig

Komlósi István, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karának egyetemi tanára négy témakörben, nyolc példán mutatta be, hogy a modern technológia a kis- és közepes gazdaságokban is használható. Egy húsz tehenes, sajtkészítő családi gazdaságban és egy regeneratív, legeltető gazdaságban is működik az állatok aktivitását, ivarzását és kérődzését 24 órában figyelő érzékelőrendszer, amely a termékenyítést segíti és a betegségeket korán jelzi, utóbbi helyen napelemes, hordozható kivitelben.

Az éghajlati alkalmazkodásról szóló kutatás megmutatta, hogy a hőstressz hatása már az embrionális korban kezdődik. Ha a borjúmagzat a vemhesség első 90 napjában 30 napig hőstresszben van, az állat első laktációjában mintegy 200 kilogrammal kevesebb tejet ad. A sertésekkel végzett kísérletben a magas hőmérsékleten (29 fokon) tartott állatoknál a megemelt E- és C-vitamin, valamint cink- és szelénbevitel javította a hasznosulást és mérsékelte a gyulladásos jelzőket, ami egy külön „hőstressz-étrend” ötletét veti fel.

A körforgásos gazdaság példái között szerepelt a legnagyobb hazai brojlertermelő fermentált, pelletált, tárolható tőzegpótló és trágyatermékké alakított almos trágyája (évi 25 ezer tonna, a cél 100 ezer tonna), valamint a Szarvason működő biogázüzem, amely 2026-ban tisztítóberendezéssel biometánt állít elő a gázhálózatba, mintegy 8000 háztartás ellátására. Az „egy egészség” gyakorlatából a professzor a sertéseket sújtó PRRS-vírus felszámolását említette: miután 2014-ben a nagy tenyésztelepek hét százalékát érintette, szigorú mentesítési program indult, és Magyarország 2022-re mentes lett a kórtól. 2022 januárja óta az állatorvosoknak kötelező havonta jelenteniük az antibiotikum-felhasználást, a rendszert fokozatosan kiterjesztik más fajokra, jövőre pedig az akvaponikai rendszerekre és a kedvtelésből tartott állatokra is.

Halász András, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem egyetemi docense, a konferencia moderátora előadásában a legelők szerepét hangsúlyozta. Emlékeztetett az M1-es autópályán történt porvihar okozta balesetre, amely a talajtakaró nélküli, hagyományos talajművelés következménye volt, és idén a hazai szénapiacot is megrázta az aszály. Szerinte a gyepalapú állattartás ökológiai alapot adhat, a takarmány legyen az első, az energetikai felhasználás a második. A kérdés Európában az, hogy a mennyiségben vagy a minőségben érdemes versenyezni, a Natura 2000 nitrogénkorlátai mellett pedig hogyan lehet minőségi élelmiszert termelni a gyepen. Üzenete az volt, hogy a tudást és az egyszerű, olcsó ötleteket – például az afrikai félhold alakú vízgyűjtő árkokat – a világ minden táján meg kell osztani.

Tudásátadás és új generáció

Vajda László, az MKT Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakosztályának társelnöke, az Agrárminisztérium korábbi nemzetközi kapcsolatokért felelős vezetője szerint a 2022-es és a 2026-os aszály új korszak kezdetét jelzi. A mélyszántást felváltja a művelés nélküli vagy sávos művelés, illetve a talajtakaró növények. A diverzifikáció pedig sürgős: 2025-ben néhány növény foglalta el a magyar szántóterület kétharmadát. A magyar gazdaságok körülbelül tíz százaléka használt 2023-ban precíziós gazdálkodáshoz kapcsolódó technológiát. A „Víz a tájba” program önkéntes, a földek időszakos elárasztását jelenti, amelynek a talaj, az éghajlat és a szomszédos területek is hasznát látják.

A tudásátadás szempontjából uniós programokat is felsorolt: ilyen a BioEast és az október végén induló, kibővített BioEastwide, a BioInspire, valamint a fogyasztók fenntartható étkezéssel kapcsolatos tudatosságát célzó projekt hazai tagjaként a Kislépték Egyesület. Nagy gond a generációváltás az agráriumban: 2023-ban a gazdák 60 százaléka 55 év feletti volt, mindössze 5 százalékuk volt 45 évesnél fiatalabb, és csak 11 százalékuk rendelkezett felsőfokú végzettséggel. Pozitívumként emelte ki, hogy az egyetemek agrárkarai ma már drónmérnöki, agrárdigitalizációs vagy bioműszaki képzéseket indítanak, okosfarmokkal és vállalati kapcsolatokkal, és ismét mindegyikük részt vehet az Erasmus-programban.

Eredményalapú támogatás: a vízprémium

A konferencia zárásaként Juhász Anikó egy olyan új intézkedést mutatott be, amelyet a magyar agrárpolitika még kidolgoz. A kötelező KAP-feltételek közül a vízvédelmi előírások (az ötméteres, műtrágya- és növényvédőszer-mentes parti sáv, illetve a természetesen sok vizet és szenet tároló területek szántási tilalma) már jelenleg is korlátozzák a gazdálkodást, így ezek a területek lehetnek a tartós vízvisszatartás vagy a természetközelibb használat természetes helyszínei. Az ökoprogram több mint 4 millió hektáron, az ötmilliós hazai termőföld nagy részén érvényesül, az agrár-környezetgazdálkodás több mint egymillió hektárt fed le, a biogazdálkodás viszont alig haladja meg a százezer hektárt.

A tervezett vízprémium az első olyan program lenne, amely nem a szabályok betartását, hanem a tényleges eredményt jutalmazza. A gazdák vizet tartanának meg kijelölt területen, legalább 15, legfeljebb a tervek szerint 45–60 napig. A víz meglétét műholdas területmonitoring rendszer ellenőrizné, a kifizetés automatikusan számolódna, így ez lenne az első „kérelem nélküli” támogatás is. A három évre szóló programra néhány milliárd forintot és 5–10 ezer hektárt terveznek, a nyitás reményeik szerint jövő év első negyedévében lehet.

A helyettes államtitkár öt kérdést ajánlott a gazdák figyelmébe: ismerik-e a földjük sérülékenységét, védett-e a talajuk a leromlástól, megtarthatják-e biztonságosan a vizet, tisztában vannak-e a helyi vízpótlási és elvezetési lehetőségekkel, és együtt tudnak-e működni a szomszédaikkal. A KAP Hálózat zöld támogató egysége terepi bemutatókkal, videós gazdatanúságokkal, QR-kódos tájékoztatókkal segíti az átállást. Az államtitkár szerint a meggyőzésnek a gazdák számára az első kérdésére kell válaszolnia: mi lesz a jövedelmemmel?

(Az összefoglaló mesterségesintelligencia-alkalmazások segítségével készült.)

Délelőtti blokk:

Délutáni blokk:

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