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A bankok ma már nem kész szakembereket várnak a felsőoktatástól, hanem kommunikációra, alkalmazkodásra és kritikus gondolkodásra képes fiatalokat, akik szilárd alaptudással vághatnak neki a mesterséges intelligencia korának. A Magyar Közgazdasági Társaság szakmai kerekasztalán bank- és állami szakemberek arról beszéltek, hogyan építhető híd a tantermek és a munkahelyek között – és mi az, ami a gyors technológiai változásban sem pótolható.

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Hagyomány és együttműködés: bankok és a felsőoktatás címmel rendezett szakmai kerekasztal-beszélgetést a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) Felsőoktatási és Továbbképzési Szakosztálya a héten.

Gyakornokok, mentorok, közös projektek

A kapcsolat a bankok és az egyetemek között ma már a teljes palettát lefedi.

Bertalan Imre , az OTP Bank Nyrt. humán és szervezetfejlesztési ügyvezető igazgatója elmondta: a bank több egyetemmel működtet mentorprogramot, amelyben nagyjából 80–100 diákot segítenek, évente mintegy 200 gyakornokot foglalkoztatnak, munkatársaik pedig rendszeresen tartanak előadásokat az egyetemeken.

, az OTP Bank Nyrt. humán és szervezetfejlesztési ügyvezető igazgatója elmondta: a bank több egyetemmel működtet mentorprogramot, amelyben nagyjából 80–100 diákot segítenek, évente mintegy 200 gyakornokot foglalkoztatnak, munkatársaik pedig rendszeresen tartanak előadásokat az egyetemeken. Amrein Máté , az MBH Bank Nyrt. államigazgatási kapcsolatokért felelős területi igazgatója szerint náluk 300–400 gyakornok dolgozik, emellett workshopok, banklátogatások és esettanulmányok is segítik, hogy a diákok közelről megismerjék a bankszektort.

, az MBH Bank Nyrt. államigazgatási kapcsolatokért felelős területi igazgatója szerint náluk 300–400 gyakornok dolgozik, emellett workshopok, banklátogatások és esettanulmányok is segítik, hogy a diákok közelről megismerjék a bankszektort. Lehmann Kristóf, az Állami Számvevőszék vezető közgazdásza a múltból hozott példát. Korábban a Magyar Nemzeti Banknál (MNB) munkatársaként részt vett a jegybank egyetemi képzési programjaiban, amelyek – a kezdeti ösztöndíjak és versenyek után – saját specializációkig és mesterszakig jutottak. A több éves program nagyjából hetven új munkatársat hozott a jegybankba. Szerinte ugyanakkor nem az egyetem feladata, hogy kulcsrakész munkavállalókat adjon: a gyakorlati képzést jobb lehet külső szereplők bevonásával megoldani.

Képesség a tudás helyett – de alaptudás nélkül nem megy

Az előadók egyetértettek abban, hogy a munkáltatók egyre inkább képességeket keresnek. Bertalan Imre a

tanulási képességet, a kritikus gondolkodást és a kreativitást emelte ki,

és úgy látta: a felsőoktatás a hagyományai miatt lassan reagál – egy tanterv elfogadása akár 16–18 hónapig is eltarthat. Szerinte a fiatalok tanulási szakasza is kitolódhat 30–35 éves korig, és csapdahelyzet, hogy a tapasztalatot mindenki elvárja, miközben az automatizáció éppen a belépő szintű munkaköröket érinti leginkább kedvezőtlenül.

Amrein Máté a tisztánlátás fontosságát hangsúlyozta: a fiataloknak világosan meg kell mutatni, merre vezet a karrierútjuk. Az orvosok és ügyvédek rezidensévei mintájára azt kellene elfogadtatni, hogy a pályakezdés első évei csak a tanulás folytatását jelentik. A fiatalok egyre gyakoribb, három-ötévenkénti munkahelyváltását szerinte nem lehet és nem is érdemes akadályozni, inkább rugalmas környezetet kell teremteni. Bertalan Imre ehhez hozzátette: a karrier ma már nem egyenes vonal, egy bank inkább „pályaudvar, sok vágánnyal”, ahol akár 20–25 évet is el lehet tölteni.

Lehmann Kristóf a bizalmat nevezte a bankok és az egyetemek közös devizájának. Szerinte kifejezetten a magyar gazdasági felsőoktatás baja, hogy a gazdaságtörténet, az elmélettörténet és a kritikus gondolkodást erősítő törzstudás kihalt, pedig éppen erre van szükség ahhoz, hogy a fiatalok a mesterséges intelligenciát biztos kézzel, hibák nélkül használják. Amrein Máté ezt megerősítette:

a hagyományos banki munkakörökhöz olyan alaptudás kell, amely digitálisan nem pótolható.

A felsőoktatás alkalmazkodóképességét tízes skálán mindhárom bankos és számvevőszéki szakember a középmezőnybe, nagyjából 5–6 pontra tette.

Belső képzés: a bank mint kisebb oktatási intézmény

A cégek saját oktatási rendszerei is komoly szerepet töltenek be. Az OTP-nél az éves képzési ráfordítás 700–800 ezer óra, ami munkatársanként nagyjából két hétnek felel meg. Az MBH háromlépcsős rendszere a kötelező szakmai továbbképzésekre, a soft skillekre, valamint a digitális átállást, a tudatos pénzügyeket és a kiberbűnözés elleni védekezést érintő mikrotanúsítványos képzésekre épül. Az Állami Számvevőszéknél az adatelemzéstől az R-programozásig (statisztikai elemzésre és adatfeldolgozásra használt programozási nyelv) terjed a kínálat, a jogászok mellett az utóbbi években adatelemző csapatok is megerősödtek. Lehmann Kristóf szerint a képzések hatékonysága nem az online vagy a személyes formán, hanem azon múlik, hogy ellenőrzik-e, mi marad meg az átadott tudásból.

Átalakuló munkakörök, T-profilú szakemberek

A résztvevők szerint a repetitív, szabványosítható feladatok eltűnhetnek vagy összevonódhatnak. Bertalan Imre emlékeztetett: az egyik előrejelzés szerint a mai általános iskolások nagy része olyan munkakörben fog dolgozni, amelyet ma még elképzelni sem tudunk. Lehmann Kristóf úgynevezett T-profilú szakemberekre számít, akik egy területen mély tudással bírnak, de a más szakmából érkezőkkel is jól kommunikálnak. A kreativitást nem tartják veszélyben – Bertalan Imre szerint a mesterséges intelligencia segítheti is –, a szociális készségek és a fókuszálóképesség romlása viszont aggasztja őket.

A záró villámkérdésekben a résztvevők egyetértettek: a felsőoktatás kompetenciát adjon, a bizonyítvány pedig ennek igazolása legyen, és az emberi tudás elsőbbséget élvez a mesterséges intelligenciával szemben.

(Az összefoglaló mesterségesintelligencia-alkalmazások segítségével készült.)

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