Egy új rövidítést kell megtanulniuk a cégeknek – nem nagyot tehetnek mást

Szász Péter 2023. október 06. 09:00

Valószínűleg nem sokan tudják, hogy mit jelent az ESG. Ez egy mozaikszó a környezet, a társadalom és a kormányzás (vállalatirányítás) szavakból. A cégek egy kis részének már ma is kötelező ESG-jelentést készítenie, azonban azoknak is érdemes elgondolkozniuk rajta, akiket egyébként nem kötnek a jogszabályok. Ennek hiányában például nem biztos, hogy egy magyar kkv csatlakozni tud a német beszállítói láncokba, de más hátrány is érheti a későn kapcsoló vállalatvezetőket. Vendégünk Ferenczi Gergely, az Opten céginformációs üzletág igazgatója.