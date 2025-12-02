  • Megjelenítés
Kiderült, hogy miért nem nőtt (már megint) a magyar gazdaság
Podcast

Kiderült, hogy miért nem nőtt (már megint) a magyar gazdaság

Portfolio
Már hallgatható a Portfolio Checklist keddi adása, amelynek első részében a legfrissebb magyar GDP-adatot vesszük górcső alá Madár István, a Portfolio vezető elemzőjének segítségével, akit a stagnálás okairól és a kilábalás lehetséges forgatókönyveiről kérdeztünk. Az adás második felében az ukrán kormányt megrázó korrupciós botrányt tűztük napirendre, ahol a szálak Volodimir Zelenszkij elnök időközben lemondott kabinetfőnökéhez vezetnek. A Portfolio Global vezető elemzőjével, Huszák Dániellel ástunk a mélyére, hogy az ügy milyen következményekkel járhat a háború menete, lezárásának folyamata, illetve az ukrán belpolitikai stabilitás vonatkozásában.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • Magyar GDP: szárnyalni nem szárnyal − (01:31)
  • Ukrajna: tájkép korrupciós botrány után − (15:42)

Címlapkép forrása: Bakr Al Kasem/Anadolu via Getty Images

További epizódok
További epizódok

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza

"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Agresszívabbá válhat a NATO Oroszországgal szemben, vége a béketárgyalásnak – Orosz-ukrán háborús híreink hétfőn
Olyat tett Oroszország, amelyre az elemzők még a legmerészebb álmaikban sem gondoltak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility