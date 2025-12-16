  • Megjelenítés
Bod Péter Ákos elmondta, meddig játszhat a tűzzel Magyarország

Már hallgatható a Portfolio Checklist keddi adása, amelynek első részében a magyar államháztartás helyzete kapcsán annak jártunk utána, hogy vajon meddig nézik el a piacok az előrejelzéseket rendre meghaladó deficitet, mennyi kreditünk maradt a hitelminősítőknél, és milyen kilátásokkal megyünk neki a 2026-os választási évnek. Erről is kérdeztük vendégünket, Bod Péter Ákost, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanárát, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökét. A műsor második felében Buda Andrea, a Cinema City Magyarország Marketing és PR igazgatójának segítségével a karácsonyi moziszezon apropóján megnéztük, hogy az Avatarhoz hasonló zászlóshajó filmek megválthatják-e az iparágat, hol van a jegyárak lélektani határa, és hogyan áll jelenleg a streaming-mozi meccs.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • Költségvetési hiány: meddig lehet feszíteni a húrt? − (01:58)
  • Karácsonyi mozipiaci körkép: Avatarra felkészülni (19:22)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

