  • Megjelenítés
Rövid távon kockázat, hosszú távon stratégia: milyen ingatlanban van ma fantázia Magyarországon?
Podcast

Rövid távon kockázat, hosszú távon stratégia: milyen ingatlanban van ma fantázia Magyarországon?

Portfolio
A Portfolio Business podcast legújabb adásában azt vizsgáljuk, hol tart a hazai kereskedelmi ingatlanpiac 2025 végén, látszik-e fordulat a tavalyi visszafogott aktivitás után. Terítékre kerül az ipari-logisztikai szegmens kettős dinamikája – bővülő kínálat, ingadozó üresedés –, a kereslet motorjai és a nyertes régiók. Megnézzük, mit várnak az új befektetői körök, mely termékek a legkeresettebbek, és hogyan alakítják a piacot az ESG-szabályok és az energiahatékonyság. Szó lesz a retail parkok, bevásárlóközpontok és az irodapiac kilátásairól a home office visszarendeződésének fényében. Vendégünk Borbély Gábor, a CBRE kutatási igazgatója.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on és az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Az intézményi ingatlanpiac állapotáról szóló beszélgetésünkben arra keressük a választ Borbély Gáborral, hogy a 2024-ben látott mélypont után 2025-ben látott élénkülés tartós lehet-e, kik fektetnek be ma Magyarországon és milyen elvárásai vannak. Az ipar-logisztikában feltérképezzük, hol pörög leginkább a piac, mennyire profitálnak más szegmensek a giga gyártóberuházásokból, és hogy jön ehhez a szállodapiac. Megvitatjuk, irodából sok épül vagy kevés, és mennyire „higiéniai tényező” a zöld minősítés.

Gábor Borbély
CBRE, kutatási igazgató
Borbély Gábor 2006 óta dolgozik a CBRE-nál, a világ vezető ingatlan-tanácsadójánál. Szenior elemzőből lett közép-európai elemző, ahol a regionális piackutatási csoport munkáját koordinálta egy évig. 2
Tovább
Borbély Gábor 2006 óta dolgozik a CBRE-nál, a világ vezető ingatlan-tanácsadójánál. Szenior elemzőből lett közép-európai elemző, ahol a regionális piackutatási csoport munkáját koordinálta egy évig. 2 Tovább

Áttekintjük, mi vár az ingatlanfejlesztésekre a következő években, és szó lesz a szektorok közötti átjárhatóságról is. Megértjük majd, miért kulcsfontosságú a szabályozás átláthatósága, és miért lépked tojáshéjon az önkormányzat, ha helyi hatáskörben tilt meg valamit. A podcastból az is kiderül, a befektetők időhorizontja hogyan változott az elmúlt évtizedben, és ez miként hat a piac likviditására, azaz miért nem feltétlenül tragédia az alacsony tranzakciós volumen.

A cikk megjelenését a CBRE támogatta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kiadta a parancsot Donald Trump: indul a katonai akció, teljes blokád jön Putyin szövetségesével szemben
Visszadobták az oroszok a béketervet, Kupjanszk szorítóba került - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Bod Péter Ákos elmondta, meddig játszhat a tűzzel Magyarország
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility