Rövid távon kockázat, hosszú távon stratégia: milyen ingatlanban van ma fantázia Magyarországon?

A Portfolio Business podcast legújabb adásában azt vizsgáljuk, hol tart a hazai kereskedelmi ingatlanpiac 2025 végén, látszik-e fordulat a tavalyi visszafogott aktivitás után. Terítékre kerül az ipari-logisztikai szegmens kettős dinamikája – bővülő kínálat, ingadozó üresedés –, a kereslet motorjai és a nyertes régiók. Megnézzük, mit várnak az új befektetői körök, mely termékek a legkeresettebbek, és hogyan alakítják a piacot az ESG-szabályok és az energiahatékonyság. Szó lesz a retail parkok, bevásárlóközpontok és az irodapiac kilátásairól a home office visszarendeződésének fényében. Vendégünk Borbély Gábor, a CBRE kutatási igazgatója.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on és az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Az intézményi ingatlanpiac állapotáról szóló beszélgetésünkben arra keressük a választ Borbély Gáborral, hogy a 2024-ben látott mélypont után 2025-ben látott élénkülés tartós lehet-e, kik fektetnek be ma Magyarországon és milyen elvárásai vannak. Az ipar-logisztikában feltérképezzük, hol pörög leginkább a piac, mennyire profitálnak más szegmensek a giga gyártóberuházásokból, és hogy jön ehhez a szállodapiac. Megvitatjuk, irodából sok épül vagy kevés, és mennyire „higiéniai tényező” a zöld minősítés.

Borbély Gábor 2006 óta dolgozik a CBRE-nál, a világ vezető ingatlan-tanácsadójánál. Szenior elemzőből lett közép-európai elemző, ahol a regionális piackutatási csoport munkáját koordinálta egy évig.

Áttekintjük, mi vár az ingatlanfejlesztésekre a következő években, és szó lesz a szektorok közötti átjárhatóságról is. Megértjük majd, miért kulcsfontosságú a szabályozás átláthatósága, és miért lépked tojáshéjon az önkormányzat, ha helyi hatáskörben tilt meg valamit. A podcastból az is kiderül, a befektetők időhorizontja hogyan változott az elmúlt évtizedben, és ez miként hat a piac likviditására, azaz miért nem feltétlenül tragédia az alacsony tranzakciós volumen.

