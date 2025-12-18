Kiderült az igazság az ukrán árudömpingről: bajba kerülhetnek a magyar termelők

Az időjárási szélsőségek és a járványok mellett az ukrán árudömping, a piaci ingadozások és a vámháborúk is bőven okoztak álmatlan éjszakákat a magyar termelőknek idén. Amint az az Alapvetés podcast Portfolio Agrárszektor 2025 konferenciáról jelentkező különkiadásában elhangzik, az Európán kívülről érkező árunál olyan helyzet állt elő, mintha egy domboldalon futballoznánk, ahol az ellenfél lefelé támad, nekünk pedig mindig felfelé futva kellene támadni.

Az Alapvetés podcast eheti epizódjában Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora, Szabó Ákos, a Tranzit Csoport vezérigazgatója, Makai Szabolcs, a Talentis Agro vezérigazgatója, Harasztosi Szabolcs, az A1 Solar Kft. értékesítési vezetője, Szabó István, az OTP Agrár agrárgazdasági értékesítési igazgatója és Tóth Péter, a Magyar Államkincstár elnökhelyettese értékelte a 2025-ös év kihívásait, fontos eseményeit.

A beszélgetésben szó esett arról is, hogy a napenergia akár milliós villanyszámlákat is kiválthat, a mesterséges intelligencia használatában pedig rengeteg tartalék rejtőzhet.

