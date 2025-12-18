  • Megjelenítés
Minden a készpénz ellen szól, de Magyarországon más szelek fújnak
Minden a készpénz ellen szól, de Magyarországon más szelek fújnak

Már hallgatható a Portfolio Checklist mai adása. A műsor első részében a készpénzhasználatnak kedvező intézkedésekről, az ATM-ek elterjedéséről és az ingyenes készpénzfelvételi limit emeléséről volt szó. A témában vendégünk volt Turzó Ádám, a Portfolio pénzügy rovatának elemzője. Az adás második részében a tizedik alkalommal elkészült Portfolio Ingatlan TOP 50 listáról volt szó, amely a hazai ingatlanpiac legfontosabb látható szereplőit rangsorolta, akik nevéhez az idei évben is a legfontosabb események kötődtek, legyen szó tranzakciókról, fejlesztésekről, szabályozásról, finanszírozásról, tanácsadásról vagy véleményformálásról. Ditróy Gergely üzletfejlesztési igazgatót, a lista szerkesztőjét kérdeztük.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Készpénz – (01:25)
  • Ingatlan TOP50 – (13:05)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

