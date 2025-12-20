Digitális bankolás Magyarországon: ezt várják el az ügyfelek 2026-ban

  • Megjelenítés
Mit várnak el 2025-ben az ügyfelek a digitális befektetési szolgáltatásoktól, és mennyire alapelvárás a gyors, átlátható felület? Elég-e ma egy korszerű app a befektetések indításához, TBSZ és NYESZ megnyitásához, vagy továbbra is szükség van személyes jelenlétre? Mekkora költségekkel számolhatunk, milyen kockázatokat vállal ma a lakosság, és mely termékek a legkeresettebbek? A Portfolio Business mai adásában a banki digitalizáció friss trendjeiről beszélgetünk a Gránit Bank ügyvezető igazgatójával, Szabó Tamással.

Az adásban körbejárjuk, milyen élményt vár el a felhasználó bankjától napjainkban: a villámgyors, egyértelmű mobilfelületeket, a teljes körű digitális ügyintézést és az azonnali, transzparens költségkijelzést. Megnézzük, hogy egy modern alkalmazásban milyen befektetési funkciók érhetők el – a rendszeres megtakarítástól a TBSZ- és NYESZ-nyitásig -, és milyen feltételek mellett válthatja ki a személyes megjelenést a távoli ügyfél-azonosítás.

Szó lesz a díjstruktúrák értelmezéséről (számlavezetési, tranzakciós, váltási és alapkezelési költségek), valamint azokról a kockázatokról, amelyekkel a lakosság ma szembesül: kamatkörnyezet, piaci volatilitás, devizakitettség és koncentráció. És beszélünk arról is, hogyan alakultak az idei megtakarítási szokások, mi történt a lejáró állampapírok pénzével, és mennyire terjednek a kollektív befektetési formák az egyedi részvényválasztásokhoz képest. Végül konkrét szempontokat is adunk ahhoz, hogyan válasszunk szolgáltatót és terméket, ha a telefonunkról szeretnénk tudatosan, költséghatékonyan és biztonságosan befektetni.

Szabó Tamás
Gránit Bank, ügyvezető igazgató
A cikk és a podcast megjelenését a Gránit Bank támogatta.

Címlapkép forrása: Portfolio

