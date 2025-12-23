  • Megjelenítés
Sokkal olcsóbb lehet a sajt heteken belül − de ennek annyira ne örüljünk
Sokkal olcsóbb lehet a sajt heteken belül − de ennek annyira ne örüljünk

Portfolio
Már hallgatható a Portfolio Checklist keddi adása, amelynek első részében az EU és Kína közötti tejháborúról volt szó. Kína ugyanis a mai naptól ideiglenes vámot vet ki az Európai Unióból származó tejtermékekre, ez pedig komoly ütést jelenthet az egyébként is nagy gondokkal küzdő európai tejpiacnak, köztük sok, Magyarországon is jelen levő szereplőnek − mondja Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője.   A folytatásban arról beszélgettünk, hogy minden jel szerint idén sem lesz fehér a karácsony − az ország nagy részén legalábbis biztosan nem. Bár napi szinten találkozunk a klímaváltozás esetleges visszafordíthatatlanságáról szóló híradásokkal, a riasztóbbnál riasztóbb előrejelzések ellenére láthatólag érdemben nem történik sok előrehaladás globálisan a negatív trend megfordítására. De vajon melyek ezek a sokat emlegetett billenő pontok, mikor várható az elérésük, és mindenekelőtt mire kell számítani, ha bekövetkezik a legrosszabb forgatókönyv? A témában Nemes Csaba meteorológust, környezetpolitikai szakértőt kérdeztük.
A műsor már meghallgatható Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Tejháború Kína és az EU között – (02:43)
  • Billenő pontok a klímaválságban – (17:39)

A Checklist az ünnepek alatt is jelentkezik izgalmas tartalmakkal: egy podcastben szerepel például Zsiday Viktor és Madár István, vendégünk lesz Móró Tamás, a Concorde vezető stratégája, Bendarzsevszkij Anton külpolitikai elemző és Kökény László, a Corvinus Egyetem Turizmus Tanszékének vezetője. 

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

