  • Megjelenítés
A tapogatózások ideje lejárt: most már tényleg a béke a cél?
Podcast

A tapogatózások ideje lejárt: most már tényleg a béke a cél?

Portfolio
Már hallgatható a Portfolio Checklist ünnepi különkiadása, amelyben Bendarzsevszkij Anton külpolitikai elemző segítségével mérlegre tettük az orosz-ukrán háború idei történéseit, és a legfrissebb fejlemények alapján igyekeztünk felvázolni, milyen mederben folyhatnak tovább a harcok, illetve a béketárgyalások. Milyen súlyos az ukrán korrupciós ügy, hogyan kell érteni Putyin nagyhatalmi törekvéseit, miért visszás az EU ideologikus külpolitikája és miért lehet sikeres Trump békestratégiája? Kiderül az adásból!

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Az év kulcsszava – (01:50)
  • Putyin előnyben – (03:03)
  • A orosz győzelmi kommunikáció fókusza – (08:55)
  • Új megközelítés a béketárgyalásokban – (10:40)
  • Déjà vu a transzatlanti kapcsolatokban – (14:14)
  • Az orosz közvélemény jelenlegi állapota – (18:51)
  • Az ukrán korrupciós botrány hatásai – (25:05)
  • Befagyasztott orosz vagyonok (28:36)
  • Soha nem voltunk ilyen közel a békéhez? (34:06)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

MNB Intézet

MI vs. Tudomány: 1-0

A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Eljött a háború eddigi legnagyobb fordulata – A szemünk láttára dől el egész Ukrajna sorsa
Lengyel vadászgépeket küldtek egy orosz repülőre, kikötőt ért ukrán támadás – Híreink az ukrajnai konfliktusról pénteken
Felsővezetők élete: mit tesz húsz év hatalom, pénz és megfelelés az emberrel?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility