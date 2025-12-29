  • Megjelenítés
Nehéz éven vannak túl a boltok – Mi jöhet ezután?
Nehéz éven vannak túl a boltok – Mi jöhet ezután?

Újabb mozgalmas éven vagyunk túl a kiskereskedelemben. 2025-öt az árrésstop határozta meg leginkább, de módosultak a kiskereskedelmi adó sávjai, az üvegvisszaváltási szolgáltatási díjak és kevesebb sajtot lehet trappistának hívni. Sok lánc veszteséget termelt a pénzügyi évében és újabb kisboltok húzták le a rolót. Az elmúlt 12 hónapot értékeltük Neubauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

