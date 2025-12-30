  • Megjelenítés
Sok befektető fog hibázni 2026-ban – kerüld el a csapdákat

Mindenki optimista 2026-tal kapcsolatban – és pont ez az, ami miatt érdemes résen lenni. Az adásban Nagy Viktor a Portfolio részvény rovatának vezető elemzője és Vidovszky Áron a Portfolio Investment Services üzletágvezetője átbeszélte, mi maradhat a 2025-ös tőzsdei szárnyalásból, és hol jöhetnek új nyertesek a részvénypiacokon. Mik a kilátások az arany és az ezüst háza táján, szélesedhet-e az AI-rali a MAG-7 sztárpapírjain túl, valamint arról, milyen szerepe lehet a tőkepiacokon a kamatcsökkentéseknek, a dollár gyengülésének és a fiskális stimulusoknak, különösen a német költekezési programnak. Persze a hazai lehetőségek mellett sem megyünk el, így ünnepi különkiadásunkból teljes körképet kaphatsz 2026 legfontosabb befektetői kérdéseiről.
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • 2025 legjobb pillanatai – (01:32)
  • Bukóink 2025-ből – (08:27)
  • Mire kell figyelni 2026-ban? – (12:20)
  • Európai piacok – (16:28)
  • Az AI-sztori – (21:12)
  • Védelmi szektor, Ukrajna – (27:38)
  • Kína, Japán, Dél-Amerika – (29:30)
  • Arany, réz, nyersanyagok – (37:21)
  • Magyar tőzsde – (45:00)
  • Kriptók – (52:11)

