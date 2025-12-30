Sok befektető fog hibázni 2026-ban – kerüld el a csapdákat

Kákonyi Dávid 2025. december 30. 16:00

Mindenki optimista 2026-tal kapcsolatban – és pont ez az, ami miatt érdemes résen lenni. Az adásban Nagy Viktor a Portfolio részvény rovatának vezető elemzője és Vidovszky Áron a Portfolio Investment Services üzletágvezetője átbeszélte, mi maradhat a 2025-ös tőzsdei szárnyalásból, és hol jöhetnek új nyertesek a részvénypiacokon. Mik a kilátások az arany és az ezüst háza táján, szélesedhet-e az AI-rali a MAG-7 sztárpapírjain túl, valamint arról, milyen szerepe lehet a tőkepiacokon a kamatcsökkentéseknek, a dollár gyengülésének és a fiskális stimulusoknak, különösen a német költekezési programnak. Persze a hazai lehetőségek mellett sem megyünk el, így ünnepi különkiadásunkból teljes körképet kaphatsz 2026 legfontosabb befektetői kérdéseiről.