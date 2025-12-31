  • Megjelenítés
Madár - Zsiday: Ez vár Magyarországra, a gazdaságra és a forintra 2026-ban
Madár - Zsiday: Ez vár Magyarországra, a gazdaságra és a forintra 2026-ban

Vidovszky Áron
A Checklist mai ünnepi különkiadásban Zsiday Viktor és Madár István, a Portfolio vezető makroelemzője 2025 meghatározó makrogazdasági folyamatairól beszélgettek, illetve előretekintettek a 2026-os évre. Mit jelent a jegybanki paradigmaváltás a forint árfolyamára, miért volt nehéz előrelátni a fordulatot, meddig maradhat velünk a magyar devizát erősítő carry trade, és mi történik akkor, ha a globális tőkepiacokon megbillen a kockázati étvágy. Szó esik a magyar államadósság növekvő devizaarányáról, a lakossági fogyasztás nehezen magyarázható megtorpanásáról, valamint arról is, miért válik egyre fontosabbá a termelékenység kérdése 2026 felé haladva. Az interjút Vidovszky Áron, a Portfolio Investment Services üzletágvezetője készítette.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is: 

Trader

