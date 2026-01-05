  • Megjelenítés
Mi történt Venezuelában és mi lesz most az olajjal?
Podcast

Mi történt Venezuelában és mi lesz most az olajjal?

Már meghallgatható a Portfolio Checklist hétfői adása. A mai műsort a venezuelai helyzet elemzésének szenteltük. Az első részben arról volt szó, milyen okok vezettek az amerikai akcióhoz, és mit várhatunk most a dél-amerikai országban. Vendégünk Szabó Ákos, a Portfolio Globál rovatának elemzője volt. A második részben az olajpiaci következményekről kérdeztük Mohos Kristófot, a Portfolio energiapiaci elemzőjét.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Mi jön most Venezuelában? – (01:41)
  • Makronaptár – (17:59)
  • Venezuelai olajpiac – (19:35)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Mi változik 2026-tól az adózásban?

2025-ben a magyar adórendszer több lépcsős módosításon ment keresztül. A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, a

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hírszerzési jelentés: újabb rezsim bukása jöhet, menekülési tervet készített Amerika ősellensége
Megkezdődött a havazás: évek óta nem látott ítéletidő érkezik
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility