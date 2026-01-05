Mi történt Venezuelában és mi lesz most az olajjal?

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
Főbb részek:
- Intro – (00:00)
- Mi jön most Venezuelában? – (01:41)
- Makronaptár – (17:59)
- Venezuelai olajpiac – (19:35)
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
