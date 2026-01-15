2026 nagy kérdése: melyik magyar gazda tudja túlélni az évet?

Mint az Alapvetés podcastban elhangzott, az idei év tekintetében óriási várakozás van mindenkiben azzal kapcsolatban, hogy a szántóföldi növénytermesztés hogy fog teljesíteni. Banki részről pedig az egyik legfőbb kérdés az, hogy akik az elmúlt években nagyon nehéz helyzetekkel néztek szembe, azok fenn tudják-e tartani a gazdálkodásukat.
Nagyon az látszik, hogy akinek a saját tehetsége vagy a szerencséje révén jól alakultak a dolgai az elmúlt években, az erősödik, a többiek pedig elkezdenek leszakadni
– mutatott rá Hollósi Dávid, az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának ügyvezető igazgatója, aki arról is beszélt, hogy az elkövetkező évtizedek tekintetében nem számít a klímaviszonyok javulására. Hozzátette:
az Alföldön kukoricát vetni már-már több, mint kockázatos dolog, felelőtlenség lesz, pláne ha 2026 ismét egy olyan év lesz, mint amilyen 2025 volt.
A klímaváltozáshoz és a környezeti problémákhoz kapcsolódó kihívások ugyanakkor csak az érem egyik oldalát jelentik. Az agráriumot ugyanis emellett komolyan érintik az olyan piaci kilengések is, mint az energiapiaci változások, a vámháború, a Mercosur-egyezmény vagy az ukrán árudömping. Hollósi Dávid szerint azonban a helyzet mindezek ellenére még mindig kiszámíthatóbb, mint két-három évvel ezelőtt.
Erre szokták azt mondani, hogy a helyzet kiszámíthatatlanul kiszámítható. Mostmár legalább tudjuk azt, hogy mindennel is számolnunk kell és nem kényelmesedhetünk el.
De vajon meddig húzhatják még a magyar termelők? Képesek lehetünk-e felnőni a lengyelekhez? És miért gondolja Hollósi Dávid azt, hogy aki ebben a periódusban nem fejleszt, az az exit stratégiát fogalmazta meg? Az Alapvetés podcast eheti epizódjából ezek is kiderülnek.
Az epizód az MBH Bank támogatásával valósult meg.
