NATO katonák tartanak Grönlandra – Mi jöhet most?
Podcast

NATO katonák tartanak Grönlandra – Mi jöhet most?

Már hallgatható a Portfolio Checklist csütörtöki adása. A műsor első részében a Grönlandra nehezedő amerikai nyomás aktualitásairól és miértjeiről volt szó. A témában vendégünk volt Szilvási Simon, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója. Az adás második részében az Audi győri leépítése kapcsán kérdeztük Túry Gábort, az ELTE KRTK Világgazdasági Intézetének tudományos főmunkatársát a mögöttes okokról, a hazai autóipar és beszállítóik stratégiai nehézségeiről, és arról, 2026-ban kihúzhatja-e az ágazat a magyar gazdaságot a stagnálásból.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Grönland – (01:19)
  • Audi, autóipar – (20:52)

