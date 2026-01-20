  • Megjelenítés
Törésponthoz ért a NATO jövője: Trump támadásba lendült – Most dől el, mi lesz Grönland sorsa

Napra pontosan egy évvel ezelőtt történt, hogy Donald Trump másodjára is átlépte az Ovális Iroda küszöbét. Az ünnepélyes évfordulóról azonban csak elvétve tudunk szót ejteni, hiszen az amerikai elnök talán még a megszokottnál is lobbanékonyabban kezdte az újévet: nyitányként az éjszaka közepén elraboltatta a caracasi elnöki palotából Nicolás Maduro venezuelai elnököt. Ezt követően más latin-amerikai országokra is rákerült a Fehér Ház baljós célkeresztje, de miután rendkívül véres tüntetések söpörtek végig Iránon, az elnök a közel-keleti országban lengetett be légicsapást. Ez végül megmaradt fenyegetésnek, úgy tűnik ugyanakkor, hogy Trump a dán fennhatóságú Grönland megszerzéséért a falig is hajlandó elmenni. Látván, hogy az európai országok kitartanak az északi-sarkvidéki sziget szuverenitása mellett, Trump büntetővámokat helyezett kilátásba, amire az Európai Unió kereskedelmi megtorlással felelhet.  

A Trump-adminisztráció külpolitikai manőverezéséről dr. Csizmazia Gáborral, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársával beszélgettünk a Global Insight legfrissebb adásában.
Tartalomjegyzék

  • Amerikai rajtaütés és vezetőváltás Venezuelában (1:45)
  • Trump konokul hajt Grönlandra (2:45)
  • Megingatta az iráni rezsimet a tüntető tömeg (3:42)
  • Előrehozott választás a Távol-Keleten (4:22)
  • Csizmazia Gábor: Trump tényleg a béke elnöke? (5:32)
  • Kit pécézhet ki Trump legközelebb? (13:55)
  • Ezért jelentkezett be Amerika Grönlandért (31:23)
  • Kenyértörés fenyeget Washington és Európa között (41:15)

