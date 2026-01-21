  • Megjelenítés
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Már hallgatható a Portfolio Checklist szerdai adása. A műsorban egy rövid tőkepiaci helyzetjelentést követően Grönlanddal foglalkozunk, egy olyan geopolitikai elemző segítségével, aki maga is fél évet töltött kint a szigeten. Papp Zsanett Gréta klímaszakértő segítségével többek között megvizsgáltuk az USA-Dánia-Grönland között fennálló viszonyokat és érdekellentéteket, a ritkaföldfém-kitermelés realitását, a Grönlandon épülő orosz- és kínai befolyás valóságtartalmát, és azt, hogy mennyire nehezíti meg a sarkköri időjárás a beruházásokat, és az egész életet.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Tőkepiaci esések – (01:35)
  • Grönlandi valóság – (08:27)

