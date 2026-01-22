  • Megjelenítés
Ezt tudjuk most a rezsistopról: már látszik, kik járhatnak a legjobban
Ezt tudjuk most a rezsistopról: már látszik, kik járhatnak a legjobban

Már meghallgatható a Portfolio Checklist csütörtöki adása. A mai műsor első részében a kormány rezsistop intézkedését elemeztük, és összeszedtük, mit lehet tudni azokból az információmorzsákból, amelyeket a kormányzati szereplők az elmúlt napokban elhintettek. Vendégünk volt Kabát Krisztián, a Portfolio energetikai elemzője. Az adás második részében a tegnapi interjúnk második részét közöltük Papp Zsanett Gréta geopolitikai szakértővel, aki fél évet maga is Grönlandon töltött. Tegnap a Grönland–Dánia–USA viszonyrendszert elemeztük, ma pedig a ritkaföldfém-kitermelés realitásáról, valamint az orosz és kínai befolyástól való félelemről van szó. Emellett arról is beszélünk, melyek azok a legfontosabb fókuszpontok, amelyekre figyelve kiszűrhető a médiazajból mindaz, ami Grönland és a NATO jövője szempontjából igazán lényeges.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Rezsistop – (01:52)
  • Grönland – (10:06)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

