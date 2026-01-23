Mégis ki fog dolgozni az épülő szupergyárakban? Megbillent a magyar munkaerőpiac

Műsorunk második felében az autópiaccal foglalkozunk. Megnézzük, hogyan alakult a hazai újautó-piac 2025-ben, és mely szegmensek illetve hajtásláncok teljesítettek a legjobban. Hogyan változik a vállalati autók iránti kereslet, milyen tényezők mozgatták leginkább a döntéseket, és mire számíthatunk 2026-ban az operatív lízing piacán. A témáról a piac egyik meghatározó szereplője, az MHC Mobility Zrt. ügyvezetőjét, Lauscher Andrást kérdezzük.
Adásunk végén pedig Ignáth Miklós, a Portfolio Investment Services vezető privátbankára elmondja, hogy milyen fontos trendekre érdemes most és a közeljövőben figyelni a tőkepiacon.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
Főbb részek:
- Intro – (00:00)
- Friss munkaerőpiaci adatok – (02:14)
- Autópiac Magyarországon – (17:09)
- Tőkepiaci kitekintő - (28:37)
Címlapkép forrása: Shutterstock
