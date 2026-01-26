  • Megjelenítés
Több százezer magyar biztosításához nyúlnak hozzá: így kerülhető el a pénzügyi tragédia
Több százezer magyar biztosításához nyúlnak hozzá: így kerülhető el a pénzügyi tragédia

Portfolio
Már hallgatható a Portfolio Checklist hétfői adása, amelynek első részében a tömegeket érintő hitelfedezeti biztosításokról beszélgetünk annak apropóján, hogy az MNB az ügyfelek helyzetét javítani hivatott ajánlást adott ki. Palkó Istvánt, a Portfolio vezető elemzőjét arról kérdeztük, hogy a biztosítók által alkalmazott jelenlegi gyakorlat miért aggályos és hogyan nyerhetnek a váratlan helyzetek miatt fizetési nehézségbe kerülő adósok az MNB-ajánlás megvalósulásával. A témával a március 17-i Portfolio Biztosítás 2026 konferencián is foglalkozunk. Az adás második felében Kaszab Balázs, a Portfolio elemzője arról beszélt, hogy mi áll az arany tőzsdei szárnyalásának hátterében.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • Hitelfedezeti biztosítások: így javulhat az adósok helyzete − (01:50)
  • Makronaptár - (15:05)
  • Száguld az arany − (16:22)
