Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
Főbb részek:
- Intro – (00:00)
- EU–India megállapodás – (01:36)
- Hadsereg rangsor – (11:37)
Gazdaságról Virágnyelven - Virág Barnabás és Szabó László
A HAH extra adásában a duplanyugdíjas alapítónk, Szabó Laci beszélget Virág Barnabással, az MNB nemrég lemondott alelnökével, többek között az elmúlt 5 év gazdaságpolitikájáról, az...
Congdon, covid, infláció
Az Institute of Economic Affairs oldalán könyvismertetőm olvasható Tim Congdon Money and Inflation at the Time of Covid című tavaly megjelent kötetéről. Congdon könyve, és ennek megfelelően a k
Jön a sokk: hamarosan megtudhatod mennyit fizettél tavaly a bankszámládra
Januárban érkezik az éves számlaköltségedet összesítő díjkimutatás a bankodtól. Nemsokára megtudhatod mennyit fizettél a készpénzfelvételért, átutalásért 2025-ben. Sőt, lehet, hogy m
Munkajog 2026 - év eleji teendők
Az év eleje a munkajogban ritkán "tiszta lap" - sokkal inkább a kockázatminimalizálás időszaka. Január 1-jével több szabály és számérték lép hatályba, ezért ami az előző évben megfel
Innováció a rajtvonalnál: most a 2. szakasz az aktuális
Van egy fejlesztésed, ami már túl van az ötlet fázison, sőt működik is, de a piacra lépéshez még hiányzik az utolsó, legköltségesebb lépés? Ez a pályázat pont erre ad esélyt: arra, hogy
Évkezdet a telihold árnyékában
Vámok, "árnyékakciók", árnyékflották, olaj és repedező szövetségek - 2026 eleje máris a geopolitikai turbulenciáról szól. Kovács Ádám elemzése azt mutatja meg, hogyan tolódik a klassz
Elévülés számítása. Mely tartozás mikor évül el?
Mennyi idő alatt évülnek el a tartozások? Itt felsoroljuk, hogy mely követelésnek mennyi az elévülési ideje és honnan kell számítani az elévülési idő kezdetét. [...] Bővebben!
