Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?

Már meghallgatható a Portfolio Checklist keddi adása. A műsor első részében az EU és India közötti szabadkereskedelmi megállapodásról volt szó, amelynek tárgyalásait lezárták, és amely szorosabbra fűzi a világ második és ötödik legnagyobb gazdasága közötti kapcsolatokat. Vendégünk Sasvári Marcell, a Portfolio uniós ügyekkel foglalkozó elemzője volt. A második részben egy katonai rangsort elemeztünk kissé rendhagyó módon: arra világítottunk rá, hogy mennyire nehéz az egyes országok katonai ütőképességét összevetni. Erről Huszák Dánielt, a Portfolio Globál rovatának vezető elemzőjét kérdeztük.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • EU–India megállapodás – (01:36)
  • Hadsereg rangsor – (11:37)

Címlapkép forrása: EU

