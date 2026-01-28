  • Megjelenítés
ifj. Chikán Attila: Új korszak a zöld átmenetben - a mennyiség után a minőségé lesz a főszerep?
ifj. Chikán Attila: Új korszak a zöld átmenetben - a mennyiség után a minőségé lesz a főszerep?

Az elmúlt években látványosan felpörgött a zöld átállás a villamosenergia piacon, de egyre több jel utal arra, hogy már túl van azon a szakaszon, amikor „forradalomként” lehet jellemezni a fejlődését. A megújulók tömeges megjelenése új egyensúlyi helyzeteket teremtett: átalakult az árképzés, több kihívással szembesül a rendszerirányítás, és egyre élesebben vetődik fel a hatékonyság, az optimalizálás és az energiatárolás szerepe. Miközben a kapacitásbővítés továbbra is napirenden van, egyre fontosabb kérdés, hol vannak ennek a valódi határai, és hogyan lehet adatvezérelt módon stabilan működtetni a rendszert. A megújuló energia fejlődése így lassan nem mennyiségi, hanem minőségi kérdéssé válik. Vendégünk volt ifj. Chikán Attila, az ALTEO elnök-vezérigazgatója.
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
Február 25-26-án jön a Planet Konferencia: Milyen irányba tart a hazai energiaszektor, és hogyan valósítható meg a tiszta energia gazdaságilag is fenntartható módon?  Regisztráljon az ingyenes Planet Konferencia tiszta energiáról szóló napjára a konkrét válaszokért!
Információ és jelentkezés

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

A podcast az ALTEO támogatásával jelent meg.

Címlapkép forrása: Portfolio (Istenes Gergely)

