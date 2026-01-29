  • Megjelenítés
Podcast

"Nem fog a végtelenségig tartani a forinterő"

Portfolio
Hova tegyük a pénzünket 2026-ban? A Portfolio Business Podcast 2026. január 29-i adásában a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzserei, Mandl Gergely és Rigó Gábor segítenek eligazodni az infláció, a jegybanki kamatpályák és a forint által kijelölt pályán.
A beszélgetésben tisztáztuk a 2026 elejére vonatkozó bázisforgatókönyvet, és végigvettük a legfontosabb fel- és lefele mutató kockázatokat az MNB, a Fed és az EKB várható lépései fényében.

Megnéztük, hogyan pozicionálták most a Gránit-alapokat – részvény–kötvény–pénzpiaci súlyok, duration, hitelkockázat, devizakitettség és fedezések –, és hol vállalnak idén tudatos benchmark-eltérést.

A beszélgetésben szó volt az AI-tematikájú befektetések várható megtérüléséről, a magyar állampapír- és vállalati kötvénypiac kockázat/hozam viszonyairól a nemzetközi alternatívákhoz képest, valamint az ingatlanalapok likviditási kérdéseiről is.

