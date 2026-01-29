  • Megjelenítés
Podcast

Van plafon az arany és az ezüst árfolyamán?

Portfolio
Az Invest legújabb adásában Viktor, lapunk vezető részvényelemzője egyenesen a máltai tőzsde épületéből, Áron, a Portfolio Investment Services üzletágvezetője pedig otthoni lábadozásából jelentkezik be. A máltai gazdaság és tőzsde kibeszélése után szakértőink rátértek az aktualitásokra: Mark Carney, kanadai elnök beszédére Davosban; az OTP 40 ezer forintos új csúcsára; az arany és ezüst piacán tapasztalható mániára; az euró/dollár árfolyam mozgásaira és legújabb tippjeikre a Long/Short játékunkban.
Az Invest nézhető Youtube-on, meghallgatható Spotify-on és az Apple Podcasten, illetve a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Máltai élet, tőzsde – (01:33)
  • 40 ezres csúcson az OTP – (06:07)
  • Alex Honnold is új csúcson járt – (10:06)
  • Davos, Mark Carney – (13:59)
  • Mit csináltak jól Máltán? – (20:38)
  • Euró/Dollár – (24:58)
  • Arany, ezüst, korrekciók – (27:38)
  • Long/Short játék – (33:54)

