Van plafon az arany és az ezüst árfolyamán?
Az Invest nézhető Youtube-on, meghallgatható Spotify-on és az Apple Podcasten, illetve a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
Főbb részek:
- Intro – (00:00)
- Máltai élet, tőzsde – (01:33)
- 40 ezres csúcson az OTP – (06:07)
- Alex Honnold is új csúcson járt – (10:06)
- Davos, Mark Carney – (13:59)
- Mit csináltak jól Máltán? – (20:38)
- Euró/Dollár – (24:58)
- Arany, ezüst, korrekciók – (27:38)
- Long/Short játék – (33:54)
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Nyilatkozott a dollárról az EU legerősebb országának vezetője
Németország még nehezebb helyzetbe került.
Szuperdevizákat azonosítottak - Mutatjuk, melyik ez a három
Ezekben lehetnek még mozgások.
Különleges tárgyalás a Fehér Házban - Ez átírhatja a pénzügyi rendszert
Kriptoipar, bankok, kormányzat.
Már a béke világbajnoka is fegyverkezik
Adóemelésből finanszíroznák az intézkedést.
100 új munkahely, 2,9 milliárd forintos állami támogatással
Beruházott a BioTech USA.
Megszólalt a Kreml szóvivője az orosz-ukrán béketárgyalásokról
Az EU orosz gázról való leválását is kommentálta.
Radikális javaslatot dobott be Manfred Weber: Legyen egy európai elnök
Új szerződést is belengetett.
Ha van postaládád, veszélyben vagy: behajtói levelek árasztják el az országot
Ezeréves tartozásokkal háborgatják a lakosságot Behajtói levelek lepik el az országot, sokszor már elévült vagy vitatott követelésekkel. Megjött a levél. Egy nap, amikor a szokásos módo
Autóvásárlás 2026-ban: autólízing vagy személyi kölcsön a jobb választás?
Megvan álmaid autója, de ki kell pótolni a vételárat? Itt jön az örök dilemma: autólízing, vagy autóhitel (személyi kölcsön)? A finanszírozás kulcskérdés, ha nem akarsz bukni se rövid, s
A nép új játéka - A darts felemelkedése
Az elmúlt 15 évben legalább két új sportág, az amerikai futball és a darts érkezett meg a szélesebb világ háztartásaiba. Ám míg az egyik még... The post A nép új játéka - A darts felemel
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
A szupergazdagok idén már tíz nap alatt kimerítették az éves karbonkeretük
Az Oxfam friss jelentése rávilágít, hogy a kiugró emisszió fő oka nem a luxusfogyasztás, hanem a vagyonos rétegek karbonintenzív befektetési szerkezete.
Elévült tartozás - mikor nem kell már fizetni?
A tartozás, ami nem enged el Ma Magyarországon emberek százezrei élnek úgy, hogy mindennapjaikat egy régi banki hitel, kölcsön vagy más pénzkövetelés terheli. Sok esetben olyan tartozásról
Hatalmi űr Teheránban? Ki tölti be, ha meginog az iráni rezsim?
A diplomáciában gyakran elhangzik: ahol kialakul egy hatalmi űr, azt valaki azonnal próbálja betölteni. Az iráni tüntetések véres leverése és az egyre keményebb nemzetközi nyomás közepette
Gazdaságról Virágnyelven - Virág Barnabás és Szabó László
A HAH extra adásában a duplanyugdíjas alapítónk, Szabó Laci beszélget Virág Barnabással, az MNB nemrég lemondott alelnökével, többek között az elmúlt 5 év gazdaságpolitikájáról, az...
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.
Így szállhat be egy átlagbefektető a nagy arany raliba
A dollár árfolyamát is érdemes szemmel tartani.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!