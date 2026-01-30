  • Megjelenítés
Túlélőcsomag 2026-ra: A kényszerű energiapiaci forradalom
Podcast

Túlélőcsomag 2026-ra: A kényszerű energiapiaci forradalom

A magyar energiarendszer a válság utáni konszolidáció és egy példátlan technológiai átállás kettős szorításában kezdi a 2026-os évet. Hiezl Tamás, a Magyar Energiakereskedők Szövetségének elnöke segítségével feltárjuk, miért vált az energiabeszerzés kritikus menedzsment-kérdéssé a hazai nagyvállalatok számára. A beszélgetés során górcső alá vettük a hazai naperőmű-boom és az akkumulátoros tárolók robbanásszerű terjedésének piaci hatásait, kitérve a negatív árak okozta anomáliákra is. Elemeztük a fogyasztási trendek alakulását, az orosz gázról való leválás aktuális helyzetét és a várható jogszabályi változások hatásait. Végül választ keresünk arra a kérdésre, hogyan javítható a magyar vállalatok versenyképessége a nyugat-európai relatív árelőnnyel szemben. Az adást a januári rezsitámogatás bejelentése előtt rögzítettük.
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
Február 25-26-án jön a Planet Konferencia: Milyen irányba tart a hazai energiaszektor, és hogyan valósítható meg a tiszta energia gazdaságilag is fenntartható módon?  Regisztráljon az ingyenes Planet Konferencia tiszta energiáról szóló napjára a konkrét válaszokért!
Információ és jelentkezés

A havonta jelentkező EnergyTalks podcastsorozatban a hazai energiaipar legfontosabb témáit dolgozzuk fel, a szektor legfontosabb szakértőivel és szereplőivel. Az új részeket minden hónapban a Portfolio podcastcsatornáján találod meg Spotify-on és az Apple Podcasten, vagy a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Az EnergyTalks a Magyar Energiakereskedők Szövetségének támogatásával jött létre.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Napokon belül élesedik a kormánydöntés: százezreket kapsz kézhez ingyen, ezt kell tenned érte
Mibe fektetnek most a hazai sztáralapkezelők?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility