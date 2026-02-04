  • Megjelenítés
Csúcson az állam kamatterhei: mennyire fáj ez a költségvetésnek?
Csúcson az állam kamatterhei: mennyire fáj ez a költségvetésnek?

Már hallgatható a Portfolio Checklist szerdai adása, amelynek első részében a magyar költségvetést terhelő kamatkiadásokkal foglalkozunk, aminek összege immár jóval meghaladja a négyezer milliárd forintot és így jelentősen hozzájárul az idén 5% felett várható deficithez. Az ide vezető útról, a következményekről és arról kérdeztük Beke Károlyt, a Portfolio elemzőjét, hogy mikor enyhülhet a nyomás ezen a fronton. A műsor második részében Dr. Dank Magdolnával, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatójával a rákellenes világnap alkalmából beszélgettünk a betegség elleni harcról és a kockázatok csökkentésének lehetséges módjairól.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • Rekord szinten az állami kamatkiadások − (01:43)
  • Rák elleni harc: már nem a cigi a fő mumus − (14:40)

Címlapkép forrása: Thomas Hengge/Anadolu via Getty Images

