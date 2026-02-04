A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
Főbb részek:
- Intro − (00:00)
- Rekord szinten az állami kamatkiadások − (01:43)
- Rák elleni harc: már nem a cigi a fő mumus − (14:40)
Címlapkép forrása: Thomas Hengge/Anadolu via Getty Images
A 39 ezer milliárd dolláros amerikai rulett – Warsh terve fejre állíthatja a világot
Mi van, ha kitaláltuk a mestertervet?
Csúcson az állam kamatterhei: mennyire fáj ez a költségvetésnek?
Nem úgy néz ki, hogy hátra lehet dőlni.
Elkeserítő számok láttak napvilágot: háromból egy gyermek szegénységben él az Egyesült Királyságban
Van megoldási terve a kormánynak.
Január 8. óta tart a teljes internetblokád egy közel-keleti országban: most régi módszerrel próbálnak segíteni
A múlt század klasszikus megoldásával álltak elő a BBC-nél.
Egyműszakos működésre áll vissza a Mercedes magyarországi szupergyára
Ellentmondásos narratívák rajzolódnak ki a változtatásokból.
Gigantikus pénzcsomag érkezik Ukrajnába: kiderült, mire költhetik el a brüsszeli milliárdokat
Döntöttek Brüsszelben a tagállamok a támogatásról.
Épp most tört ki ez a magyar részvény - És még mindig nagyon olcsó!
Van még tér emelkedni.
Jogvita a Pázmány-beruházás körül: fellebbezni kíván Lázár János minisztériuma
Nem értenek egyet a Fővárosi Törvényszék döntésével.
Korunk egyik legégetőbb problémája, ám ma már szinte senki nem beszél róla
Bár a klímaváltozás hatásai fokozódnak, a téma a gazdasági válságok és a lehangoló hírektől való elfáradás miatt egyre inkább kiszorul a közbeszédből.
Az európai nyugdíj-megtakarítás kispályás az amerikaihoz képest
Nemrég a HOLDBLOG-on értekeztünk arról, hogy a holland nyugdíjrendszer reformja mekkora hatással lehet a kötvénypiacokra. Az érvelés alapja az volt, hogy a holland nyugdíjcélú megtakarítások
Ötször gyengébb a monetáris politika?
Számtalan becslés született arra vonatkozóan, hogy milyen a monetáris politika hatása a gazdaságra. Ezek alapján hatékony eszköznek tűnik. De mi van, ha azok a tanulmányok nem jelenhettek meg,
DIMOP 1.1.2: mennyi pénz ment el, és mennyi maradt?
Mostanra mindhárom DIMOP Plusz-1.1.2 konstrukció (A/B/C) esetében megszülettek a nyertes listák, így már számszerűen is látszik: mekkora volt a keret, hány pályázó nyert, és a nyertesek a te
Recenzió Sulyok Katalin Van-e jogunk a fenntarthatatlansághoz? Perstratégiák a jövő nemzedékek környezeti és klímapereiben című könyvéről
A kötet a legfrissebb hazai alkotmánybírósági döntésektől a nemzetközi klímaperekig elemzi, miért van szükség a jogrendszer gyökeres megújítására a környezeti válság idején.
Decemberben is tarolt az Otthon Start hitel
Decemberben 268,78 milliárd forint lakáshitelre kötöttek szerződést a magyarok. Ez nem rekord, de így is 2,3 szorosa az egy évvel korábbi értéknek. De az egész 2025-ös év nagyon erős volt az
Számviteli változások 2026
2026-tól több ponton módosul a magyar számviteli szabályozás, amely közvetlenül érintheti a beszámolókészítési kötelezettségeket, a kapcsolt felek közötti ügyletek utólagos korrekcióin
Simán lehet évi 2-3 százalékos növekedés Zsiday Viktor szerint
Az elmúlt időszakban több helyen járva azt tapasztalom, hogy elképesztően negatív a magyar gazdaságról kialakított vélemény, kicsit hasonló ahhoz, mint amikor 2013-ban megírtam a hét... The
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Megindította Trump a pusztító armadát: küszöbön a totális háború – Komoly fordulat jöhet
Mikor enyhülhet a tetőfokára hágott feszültség?
Tényleg veszélyben van a dollár? Bod Péter Ákost kérdeztük
Az MNB volt elnöke válaszolt kérdéseinkre.
Ennyi volt az évszázad ralija? Történelmi napokat él az arany és az ezüst
Trendforduló vagy vételi lehetőség: ez a nagy kérdés.