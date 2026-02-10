  • Megjelenítés
Túlhúzták a forintot, vagy van még benne erő?
Túlhúzták a forintot, vagy van még benne erő?

Már meghallgatható a Portfolio Checklist keddi adása. A műsor első részében azt jártuk körül, mi állt a forint elmúlt időszaki erősödése és a dollár különösen látványos gyengülése mögött. Vendégünk volt Nyeste Orsolya, az Erste Bank makrogazdasági elemzője. A második részben a nyugdíj-előtakarékossági számlák és a tartós befektetési számlák szárnyalásáról kérdeztük Süle-Szigeti Bulcsút, a Portfolio pénzügyi elemzőjét.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Devizapiac – (01:27)
  • Nyugdíj, befektetés – (09:29)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

