Trump bemondta, mi a tuti a tőzsdén – Vegyük, vagy ne vegyük?

Csúnya időszakot élhettek át a bitcoinnal és ezüsstel rendelkező befektetők, de nem csak ezek a sztáreszközök adtak témát Nagy Viktornak, lapunk vezető részvényelemzőjének, és Vidovszky Áronnak, a Portfolio Investment Services üzletágvezetőjének. Vannak-e tőkepiaci vonzatai Bad Bunny halftime show-n előadott produkciójának? Mit akar mondani Trump, amikor 2029-re 100 ezres értékre várja a Dow Jonest? És miről árulkodik, ha összehasonlítjuk a legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkező európai cégeket a világ egyéb éllovasaival? Többek között ezekről is szó esett az Invest legújabb epizódjában.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Super Bowl, Bad Bunny, ICE – (01:14)
  • Bitcoin – (10:47)
  • Arany, ezüst – (16:50)
  • Dow Jones – (21:17)
  • Gigacégek Európában és azon kívül – (27:26)
  • 100 évre szóló Alphabet kötvények – (36:05)
  • Mr. Beast, SpaceX és xAI – (39:18)
  • Long/Short játék – (43:16)

