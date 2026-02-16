  • Megjelenítés
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Podcast

Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben

Vidovszky Áron
Már hallgatható a Portfolio Checklist hétfői adása. A műsor első részében a mesterséges intelligencia által elvégzett rombolásról volt szó. A szektorok között nagy eltérések alakultak ki a valódi hatások és a befektetői társadalom által anticipált diszrupció között. A témában itt volt velünk Nagy Viktor a Portfolio részvény rovatának vezető elemzője. A műsor második felében arról beszélgettünk Bukta Gáborral a Concorde vezető elemzőjével, hogy mik a tanulságai a kakaó világpiaci árának néhány éve bekövetkezett gyors négyszereződése után történt friss leharmadolásának.
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • AI diszrupció – (01:41)
  • Kakaó – (12:30)
  • Makronaptár – (25:12)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

További epizódok
További epizódok

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A társadalom megérett a plusztudásra

Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár

KonyhaKontrolling

Ez a hajó is elment

A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Jön az újabb havazás Magyarországon: 20 centi hó eshet
Váratlan fordulat: lehet, hogy sikerül elkerülni egy nagy háborút - Hatalmasat nyerhet Donald Trump
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility