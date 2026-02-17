  • Megjelenítés
Beindultak a felvásárlások, de mégis hova áramlik a pénz?
Beindultak a felvásárlások, de mégis hova áramlik a pénz?

A vállalati felvásárlások és egyesülések piaca, vagyis az M&A, különösen élesen tükrözi a világgazdaság és a geopolitika aktuális folyamatait: megmutatja, merre áramlik a tőke, mely szektorok kerülnek fókuszba, és hogyan alakulnak át a globális, régiós és hazai erőviszonyok. Az elmúlt időszak tranzakciós adatai alapján egyszerre van jelen a rekordméretű ügyletek súlyának növekedése és a volatilis környezetből fakadó óvatosság, miközben a technológiai és a védelmi szektor egyre erősebben vonzza a befektetőket.
A felvásárlási piac elemzése közben felmerül a kérdés, hogy a 2025-ös élénk aktivitás egy tartós trend kezdetét jelzi-e, vagy inkább egy ciklikus kilengésről van szó, valamint hogy a geopolitika, a nemzetbiztonsági szűrők és az AI térnyerése miként alakítja át a tranzakciók dinamikáját.

A témát

  • Posztl Andrással, a DLA Piper Hungary irodavezető partnerével, valamint
  • Kovaloczy Áronnal, a DLA Piper Business Advisory Kft. ügyvezető igazgatójával jártuk körül.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on és az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

A podcast a DLA Piper támogatásával jelenik meg.

