  • Megjelenítés
Podcast

Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?

Portfolio
Brexit, koronavírus-járvány, orosz-ukrán háború, energiaválság, átható versenyképességi problémák, Trump vámháborúja és Grönland fenyegetése – a listát még folytathatnánk, hisz nem túlzás azt állítani, hogy az utóbbi éveket krízisről krízisre evickélve töltötte az Európai Unió. Ahogy azonban mondani szokás, az európai integrációt rendszerint éppen az ilyen válságok hajtják előre. A Mercosurral és Indiával kötött szabadkereskedelmi alkukat, a felfegyverzési hitelprogramot, a hétéves költségvetés reformját, valamint a tőkepiaci unió és a virtuális, "28. tagállam" tervét mind-mind tekinthetjük a masszív gazdasági és geopolitikai kihívásokra adott válaszadási kísérletnek. Közben kontinens-szerte újramelegítettek olyan elképzeléseket is, mint a többsebességes Európa – azaz magállamok és a periférián maradó többiek –, egy európai elnöki szuperpozíció létrehozása vagy egy közös katonai "légió" felállítása

De hogyan határozhatja meg Európa jövőjét a német és francia álláspontok közti ellentét, illetve a Friedrich Merz és Giorgia Meloni között kibontakozó "románc"? És melyik pályán lehet Magyarország helye egy koncentrikus körök alkotta unióban? A Global Insight legfrissebb adásában erről beszélgettünk dr. Fejérdy Gergellyel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatójával és Vígh Zoltán uniós szakpolitikai elemzővel, volt brüsszeli tudósítóval.
KÖVESS MINKET

Tartalomjegyzék

  • Újult és hatalmas erővel folytathatja a japán Vaslady (1:47)
Kapcsolódó cikkünk

Történelmi győzelem a világ egyik legerősebb országában: ezzel minden megváltozhat a feszült régióban

Kiderült: egy olyan nagyhatalom is beszáll Ukrajna felfegyverzésébe, amely 8 ezer kilométerre van a fronttól

Megkezdődtek az előrehozott választások Japánban

Döntés előtt a világ egyik legerősebb országa: minden borulhat a legendásan stabil hatalomban

Ballisztikus rakétákat lőttek ki egymás után – Feszült pillanatok a Távol-Keleten

  • Először választottak Bangladesben a véres lázadás óta (2:47)
Kapcsolódó cikkünk

Történelmi év jön: csaknem 50 ország jövője dől el idén, az egész világ sorsa megváltozhat

Halálra ítélték a volt kormányfőt, akinek több száz ember élete száradhat a lelkén

Durva botrány érik a 170 milliós országban: 800 kínzókamrát találtak az előző kormány után

Összeomlás szélére került a világ egyik legnépesebb országa, sikerül elkerülni a totális káoszt?

Eluralkodott a káosz a világ egyik legnépesebb országában: felvillant egy véres háború réme

Teljes a káosz a világ egyik legnépesebb országában: a miniszterelnök elmenekült, a hadsereg átvette az irányítást

  • Amerikai nagyágyú Münchenben és Budapesten (3:30)
Kapcsolódó cikkünk

Közös atomprogramról állapodott meg Magyarország és Amerika

Olajszállítások: Magyarország és Szlovákia levelet írt

Megérkezett Magyarországra Marco Rubio

Megszólalt Robert Fico a Barátság kőolajvezetékről: zsarolást emleget a szlovák kormányfő

Marco Rubio keményen nekiment az ENSZ-nek

Sejtelmesen üzent az orosz-ukrán háború lezárásáról az amerikai külügyminiszter

  • Rendkívüli migrációs lépés a mediterrán turistaparadicsomban (4:19)
Kapcsolódó cikkünk

Krónikus pazarlóból példakép: így utasította maga mögé Európát a mediterrán ország

  • dr. Fejérdy Gergely és Vígh Zoltán: Maga az EU lett Európa beteg embere? (5:24)
  • Francia-német-olasz szerelmi háromszög (26:53)
  • Szabadkereskedelmi alkuk és/vagy szuverenitás (44:40)
  • Víziók a jövőre: Magyarországnak osztanak majd lapot? (57:46)

A portfolio kéthetente jelentkező külpolitikai videós podcastjával, a Global Insight következő adásával március 3-án érkezünk.

Addig is iratkozz fel a Portfolio YouTube-csatornájára és kövess be minket a közösségi médiában, a Spotify-on és az Apple Podcast felületein, hogy biztosan ne maradj le a legközelebbi műsorunkról!

Kapcsolódó cikkünk

Megindította Trump a pusztító armadát: küszöbön a totális háború – Komoly fordulat jöhet

Törésponthoz ért a NATO jövője: Trump támadásba lendült – Most dől el, mi lesz Grönland sorsa

Eddig húzhatja még Putyin a háborút – Ukrajnát és Európát is faképnél hagyja Trump?

Utolérte Trumpot Biden átka – Az ukrajnai béke sem mentené meg a Fehér Ház urát?

Itt az fog győzni, akinek sikerül később összeomlania – Putyin kudarca rettentheti el a szuperhatalmat a totális háborútól?

Masszív hadműveletbe fogott Donald Trump, a célja pedig egyre egyértelműbb – Meddig húzza még Putyin nagy barátja?

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Grandio Blog

Az AI-mítosz vége?

Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno

Holdblog

A társadalom megérett a plusztudásra

Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ukrajnának adták a vadászgépeket, most Amerikánál kilincsel F-16-osokért Magyarország szomszédja
Különös harckocsi bukkant fel Oroszországban, Moszkva bevetette a stratégiai bombázókat – Ukrajnai háborús híreink kedden
Beindultak a felvásárlások, de mégis hova áramlik a pénz?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility