Trump asztalán dől el Ukrajna sorsa: ki kínálja a jobb dealt?
Trump asztalán dől el Ukrajna sorsa: ki kínálja a jobb dealt?

Már hallgatható a Portfolio Checklist keddi adása. A műsor első részében az orosz-ukrán háborúról volt szó. Zelenszkij elnökválasztást írhat ki, a felek pedig ma Genfben háromoldalú tárgyalásokon vesznek részt. Vendégünk volt Ács Bence, a Portfolio Globál rovatának elemzője. Az adás második részében az egyre nagyobb importnyomás alá kerülő tojásról és csirkehúsról volt szó. Arról, hogy miért látunk egyre kevesebb hazait a boltok polcain, és hogyan jelenik meg az árakban a harmadik országokból érkező áruk növekvő hányada, Braunmüller Lajossal, az Agrárszektor főszerkesztőjével beszélgettünk.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Ukrajna – (01:43)
  • Csirkehús, tojás – (16:32)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

