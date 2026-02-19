  • Megjelenítés
FONTOS Elmondta Orbán Viktor, miért fontos Magyarország részvétele Donald Trump Béketanácsában
Fájdalmas döntések előtt az EU: elszállhat az adósság, borulnak a nagy tervek
Podcast

Fájdalmas döntések előtt az EU: elszállhat az adósság, borulnak a nagy tervek

Már meghallgatható a Portfolio Checklist csütörtöki adása. A műsor első részében arról volt szó, hogy több uniós tagállam államadósság- és fiskális pályája romlik, és tenni kellene ez ellen, mert különben tíz év múlva az adósságráta a GDP 100 százaléka közelébe emelkedhet. Vendégünk Szabó Dániel, a Portfolio uniós ügyekkel foglalkozó elemzője volt. A második részben Bódis Lászlót, innovációért felelős helyettes államtitkárt, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatóját kérdeztük arról, miként tud Magyarország előrelépni az innovációs rangsorokban, és hogyan kerülhet 2040-re a világ tíz leginnovatívabb országa közé.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Államadósság – (01:45)
  • Innováció – (10:33)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Gazdagabb és egyenlőbb

A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,

Grandio Blog

Az AI-mítosz vége?

Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön
Nagy meglepetés az ukrán dízelexport ügyében: itt a szembefordulás a magyar állásponttal
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility