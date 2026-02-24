  • Megjelenítés
Öt nagybank maradhat Magyarországon – Mi fog ebből kisülni?
Podcast

Öt nagybank maradhat Magyarországon – Mi fog ebből kisülni?

Már hallgatható a Portfolio Checklist keddi adása. A műsor első részében Nagy Márton mondatait elemeztük, miszerint kevesebb, legfeljebb öt nagybank kellene Magyarországra, amelyek ezáltal olcsóbban tudnának működni. Vendégünk volt Palkó István, a Portfolio Pénzügy rovatának vezető elemzője. Az adás második részében kiskereskedelmi körképet adtunk. Különadók, árréskorlátozás, kivonulással fenyegető láncok és új diszkontmodellek – de vajon ki viseli végül a terhek árát, és milyen szereplők kerülhetnek helyzetbe, ha a hagyományos nemzetközi láncok mozgástere szűkül? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ Nagy Bálinttal, a Pénzcentrum lapigazgatójával, a március 4-i Retail Day konferencia főszervezőjével.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Öt bank maradhat? – (01:46)
  • Kiskereskedelmi körkép – (17:52)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

