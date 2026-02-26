Ez adhat újabb lökést az Nvidiának – a részvényárfolyam is megérezné

Energiastratégia Intézet A hőszivattyúk hatása az energiaszegénységre A hőszivattyúk javítják a hűtési hatékonyságot és a hőkomfortot, miközben mérséklik az energiafelhasználásban mutatkozó társadalmi különbségeket.

Bankmonitor Egy szabály, ami idén milliókat vehet ki a lakásvásárlók zsebéből - Mit mutat a JTM 2026-ban? Nem a fizetésed lett kevesebb, és nem is az ingatlan veszített az értékéből. Egyszerűen csak 2026. január 1-jével megváltoztak a Jövedelemarányos Törlesztési Mutató (JTM) szabályai. De mi

Holdblog Nem kell kommunizmus a futballba Korlátozni akarja az UEFA és az angol futballszövetség is a gazdagabb klubokat. Pedig a korlátozás nemcsak lehetetlen, de értelmetlen és káros is: a modern futballban... The post Nem kell kommuniz

RSM Blog Bértranszparencia az EU-ban: miért stratégiai kérdés a vállalatirányítás számára? Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2023/970 irányelve, azaz az EU bértranszparencia irányelve az "egyenlő munkáért egyenlő bér" elvének érvényesítését kívánja megerősíteni, elsősor

GDPR Államtagadó ideológiákkal kapcsolatos jogellenes adatkezelés Érdekes ügyben hozott elmarasztaló határozatot és szabott ki bírságot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). Már a határozat címe is figyelemre méltó: "Államtag

Holdblog Bitcoin: jön az összeomlás éve? Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi

Energiastratégia Intézet Elérkezett a megahőszivattyúk kora? A fűtési és hűtési szektor ma a globális energiafogyasztás közel 50%-áért felel, de a megahőszivattyúk valódi fordulópontot hozhatnak a távfűtésben.