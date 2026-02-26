  • Megjelenítés
Ez adhat újabb lökést az Nvidiának – a részvényárfolyam is megérezné
Már meghallgatható a Portfolio Checklist csütörtöki adása. A mai adásban gyorsjelentésekkel foglalkoztunk: elsőként az Nvidiával, amely felülmúlta az elemzői várakozásokat. Vendégünk Móró Tamás, a Concorde vezető stratégája volt. A második részben a Magyar Telekom negyedéves jelentéséről kérdeztük Fekete Beatrixot, a Portfolio részvénypiaci elemzőjét.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)

  • Nvidia – (01:19)

  • Magyar Telekom – (09:12)

Címlapkép forrása: Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images

