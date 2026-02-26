Mészárlást tart az AI a tőzsdén: hol van biztonságban a pénzünk?

  • Megjelenítés
FONTOS Óriási energiakincsen ül Magyarország, a kormány mégsem számol vele
Az Invest legújabb adásában Nagy Viktor és Vidvoszky Áron részletesen elemezte a MOL körül kialakult furcsa helyzetet, melyben felmerült a bennfentes kereskedelem gyanúja, és még más is. Megfejtettük, hogyan működik a titokzatos Anthropic-átok, amely a szoftveróriásokat sújtja, és választ kerestünk a kérdésre: valóban leáldozóban van-e az Excelnek és a Wordnek?

Az Invest nézhető Youtube-on, meghallgatható Spotify-on és az Apple Podcasten, illetve a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Portfolio Investment Day élmények – (00:40)
  • Bad Bunny Toyotája, Elon Musk pénze – (02:48)
  • Mi történik a Molnál? – (07:01)
  • Szoftvercégek diszkonton, Anthropic-átok? – (19:59)
  • A vámháború újabb fejezete – (33:25)
  • Kik immúnisak az Anthropic-átokra? – (37:38)
  • Tovább terjeszkedne az OTP – (40:10)
  • Long/Short játék – (45:14)

