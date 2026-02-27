  • Megjelenítés
Tovább száguldhat a BUX - Mire érdemes most figyelni?
Podcast

Tovább száguldhat a BUX - Mire érdemes most figyelni?

Már meghallgatható a Portfolio Checklist pénteki adása. A műsor első részében arról volt szó, hogy csütörtök este tartották a BÉT Legek díjátadót, ennek kapcsán pedig azt jártuk körül, milyen évet zárt tavaly a tőzsde, mit várhatunk idén, és meg tudja-e ismételni a BUX azt a növekedést, amelyet 2025-ben láttunk. Vendégünk volt Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója. A második részben a kínai fiatalok karrierválságáról, illetve a jelenség mögött álló okokról kérdeztük Debreczeni Rékát, a Portfolio elemzőjét.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)

  • BÉT Legek – (01:35)

  • Kínai fiatalok válsága – (18:27)

  • Tőkepiaci kitekintő – (29:35)

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

További epizódok
További epizódok

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Átrendeződött a csorda a piacon

Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi

KonyhaKontrolling

Mentális nyilvántartás

A személyes pénzügyek egyik kellemetlen témája a mentális nyilvántartás vagy könyvelés. Hajlamosak vagyunk a megegyező elemeket fejben külön kategóriákba sorolni, külön kezelni. A bejegyz

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hatalmas robbanások rázták meg az 5 milliós fővárost – Felszálltak a vadászgépek, megindult az atomhatalom támadása
Titkos részletek derültek ki a Barátság-vezetékről – Ez teljesen újraértékeli a helyzetet
Új lehetőség a napelemeseknek: így kereshetsz több pénzt kockázat nélkül
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility