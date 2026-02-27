Új lehetőség a napelemeseknek: így kereshetsz több pénzt kockázat nélkül

  • Megjelenítés
A túlterhelt villamosenergia-hálózatok korszakában a hatékonyság növelésének egyik legígéretesebb eszköze a kolokáció, amely lehetővé teszi, hogy több különálló jogi személy közösen használja ugyanazt a csatlakozási pontot. Ez a megoldás különösen a napenergia-termelők és az energiatárolók együttműködése során teremt értéket, segítve a napon belüli árkülönbségek piaci kiaknázását. Az EnergyTalks podcast legújabb adásában Kovács Csaba, az Elosztói Szabàlyzati Bizottság titkára és az E.ON Hungária regulációs szakértője segített elnavigálni a technológia és a szabályozás útvesztőjében, míg Novák Csaba, a Magyar Megújuló Energia Szövetség elnöke és az Iconic Energy Kft. ügyvezető igazgatója a beruházói oldal tapasztalatait és a frissen kidolgozott mintaszerződések részleteit osztotta meg.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Az EnergyTalks a Magyar Energiakereskedők Szövetségének támogatásával jelenik meg.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

