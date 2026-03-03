  • Megjelenítés
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
Podcast

A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság

Portfolio
Már hallgatható a Portfolio Checklist keddi adása, amelynek első részében azzal foglalkoztunk, az iráni Forradalmi Gárda általános zárlatot rendelt el a Perzsa-öblöt az Indiai-óceánnal összekötő Hormuzi-szorosban, amely kulcsfontosságú a globális kőolaj- és LNG-szállítások szempontjából. Vendégünk Varga Zoltán, az Equilor szenior elemzője volt, akivel a szoros lezárásának gazdasági következményeiről beszélgettünk. A műsor második részében az iráni háború légi közlekedést felborító hatásairól volt szó. Pető György repülésszakértőt arról kérdeztük, hogy mennyiben alakíthatja át az iparágat, az útvonalakat és a repülési szokásokat a világ legfontosabb légikikötői között számon tartott Katar és Dubaj megtámadása.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • Hormuzi lezárás: kockázatok és mellékhatások − (01:44)
  • Mit okozhat az iráni háború a légi közlekedésben hosszú távon? − (10:51)

Címlapkép forrása: Nikolas Kokovlis/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A közel-keleti háború "üvegnyakában"

Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Trump hallani sem akar tárgyalásról, indul az olajállamok megtorlása, új országok lépnek be a háborúba – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Elszabadult a háborús pokol: lefejezte a rezsimet Izrael és Amerika – Van kiút a pusztításból?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility