A technológia letarolja a HR-t - De mit jelent ez a toborzásban?
A technológia letarolja a HR-t - De mit jelent ez a toborzásban?

A HR-technológia Magyarországon ma már széles körben elterjedt, mégsem vált a legtöbb szervezetben valódi stratégiai eszközzé. A 2026-os HR Tech felmérés szerint a digitális megoldások elsősorban a napi működést és az adminisztrációt támogatják, miközben ritkán indítanak el mélyebb szervezeti változásokat. A döntések gyakran felsővezetői szinten születnek meg, a megvalósítás terhe viszont a HR-re hárul, sokszor előre tervezett költségkeret és dedikált erőforrások nélkül.
A Porfolio Business podcast új adásában előkerülnek azok a szervezeti és működési akadályok is, amelyek lassítják a HR-technológia valódi hasznosulását, valamint hogy minként formálja át a területet az automatizáció és a mesterséges intelligencia. A fókusz egyre inkább az adminisztráció csökkentésére, a munkavállalói élmény javítására és arra helyeződik, hogy a HR-megoldások ne csak működjenek, hanem mérhető üzleti értéket is teremtsenek.

Vendégünk volt Toldi Gábor, a DTC Solution ügyvezetője, stratégiai toborzási szakértő.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on és az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

