  • Megjelenítés
Épp megszűnt, amikor sokkot kapott: jön a háborús infláció?
Podcast

Épp megszűnt, amikor sokkot kapott: jön a háborús infláció?

Már hallgatható a Portfolio Checklist keddi adása. A műsor első részében a minden várakozásnál alacsonyabb februári inflációs adatról volt szó, és arról, hogyan hathat az iráni háború az árakra és a kamatpolitikára. Vendégünk volt Madár István, a Portfolio vezető makroelemzője. Az adás második részében az üzemanyagok hatósági áráról volt szó. Mit tanult a kormány a 2022-es ársapka alkalmazásából, és mik az intézkedéscsomag legfontosabb részletei, erről Kabát Krisztiánnal, a Portfolio energetikai elemzőjével beszélgettünk.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Infláció – (01:19)
  • Üzemanyagok – (17:22)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Versant Media

A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette,&nbsp;az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Amerika a győzelem kapujában, Irán megtámadta a NATO-t, európai hadiflotta indul meg a Közel-Keletre - Híreink az iráni háborúról percről percre kedden
Lép az ázsiai atomhatalom: megindulnak a hadihajók, teljes harckészültséget jelentettek be
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility