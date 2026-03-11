  • Megjelenítés
Üzentek a magyar autósoknak: ezt kérik a benzinkutasok mindenkitől, aki most tankol
Üzentek a magyar autósoknak: ezt kérik a benzinkutasok mindenkitől, aki most tankol

Portfolio
Megjelent a Checklist szerdai adása. Műsorunk első felében természetesen arról lesz szó, hogy 2022 után ismét ársapkával találkozhatunk a benzinkutakon: a benzin és a gázolaj árát rögzítette a kormány, vagyis ársapkát vezet be, amelynél drágábban a kutak nem adhatják az üzemanyagot.  A plafon benzinnél 595 forint, dízelnél 615 forint. A kérdés már csak az, milyen következményekkel jár mindez: hogyan változhat a fogyasztás, mekkora lehet a forgalom a benzinkutaknál, és bírják‑e majd a kutak működés szempontjából ezt az új helyzetet? Ennek jártunk utána Egri Gáborral, a Független Benzinkutak Szövetségének szakértőjével.

A folytatásban arról lesz szó, hogy milyen hatással van a közel-keleti konfliktus a mezőgazdaságra. Mert hogy hatással van, az biztos. Petőházi Tamással, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnökével a Portfolio Agrárium 2026 konferencián interjúztunk.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Spórolást kérnek a benzinkutak – (01:52)
  • Iráni háború és magyar mezőgazdaság – (08:42)
