Üzentek a magyar autósoknak: ezt kérik a benzinkutasok mindenkitől, aki most tankol

Portfolio 2026. március 11. 17:00

Megjelent a Checklist szerdai adása. Műsorunk első felében természetesen arról lesz szó, hogy 2022 után ismét ársapkával találkozhatunk a benzinkutakon: a benzin és a gázolaj árát rögzítette a kormány, vagyis ársapkát vezet be, amelynél drágábban a kutak nem adhatják az üzemanyagot. A plafon benzinnél 595 forint, dízelnél 615 forint. A kérdés már csak az, milyen következményekkel jár mindez: hogyan változhat a fogyasztás, mekkora lehet a forgalom a benzinkutaknál, és bírják‑e majd a kutak működés szempontjából ezt az új helyzetet? Ennek jártunk utána Egri Gáborral, a Független Benzinkutak Szövetségének szakértőjével.



A folytatásban arról lesz szó, hogy milyen hatással van a közel-keleti konfliktus a mezőgazdaságra. Mert hogy hatással van, az biztos. Petőházi Tamással, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnökével a Portfolio Agrárium 2026 konferencián interjúztunk.